La operación retorno de las vacaciones de Semana Santa está dejando una jornada complicada en las carreteras valencianas. El incremento del flujo de vehículos, sumado a varios accidentes, ha provocado que las principales arterias de entrada y salida a la capital registren retenciones kilométricas en estos momentos.

Un accidente complica la circulación en la A-3

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a este diario, en la autovía A-3, a la altura del término municipal de Requena, el tráfico se ha dificultado tras un accidente por alcance entre dos turismos. El siniestro, ocurrido en el carril izquierdo, ha obligado a las autoridades de tráfico a proceder a su cierre inmediato para garantizar la seguridad. Este incidente ha generado un embudo circulatorio que ya alcanza los cuatro kilómetros de retención en sentido Valencia.

Ocho kilómetros de atasco en la A-7

Por su parte, la autovía A-7 también presenta complicaciones severas, especialmente en el nudo de Loriguilla. En este punto, se registran actualmente ocho kilómetros de retenciones y paradas intermitentes desde Paterna en dirección Barcelona. A diferencia de otros puntos de la red de carreteras valencianas, en esta vía no se ha reportado ningún accidente, sino que el colapso se debe exclusivamente al aumento significativo del tráfico por la operación retorno de Semana Santa.

Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT contabiliza 22 kilómetros de atascos y múltiples accidentes. / DGT

10 kilómetros de retenciones en la AP-7

Finalmente, la AP-7 está sufriendo el impacto más severo en cuanto a retenciones. A la altura de Tavernes de la Valldigna, en el kilómetro 561, se ha producido una colisión entre dos turismos que ha deja, por el moento, una congestión de diez kilómetros en sentido Valencia. Los vehículos accidentados todavía permanecen en el carril izquierdo esperando a ser retirados por la grúa.