Más de 105.000 personas se vacunan con la nueva monodosis frente al virus del papiloma humano en 2025

La penúltima gran novedad en la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) fue la llegada de la inmunización con una sola dosis, la cual se empezó a inocular a finales de marzo de 2025. En su primer año en marcha, se han administrado un total de 105.126 monodosis según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. Por provincias, se pusieron 55.249 en Valencia, 37.348 en Alicante y 12.529 en Castellón.

Cuando se puso en marcha la medida, el departamento de Marciano Gómez la defendió porque la protección es "la misma que con dos dosis" y la adherencia al programa "es mucho mayor". A tenor de los datos difundidos este martes, las mismas fuentes destacan la implantación homogénea de la medida porque más de siete de cada 10 dosis de la vacuna inoculada corresponden a este pinchazo único. "La adopción de esta pauta de dosis única -, explica Sanidad en un comunicado- permite simplificar el calendario vacunal, mejorar las coberturas y facilitar el acceso equitativo a la protección".

Ampliación de vacunados

La última gran novedad ha sido ampliar la vacunación gratuita frente al VPH a todos los varones menores de 21 años de forma gratuita, a todos los nacidos a partir del 2005, que pueden acudir a los centros de salud de la red sanitaria valenciana. Lo determinó el cambio del calendario vacunal de la Conselleria de Sanidad publicado el 24 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y, ese mismo día, Levante-EMV informó sobre esta novedad.

Esta vacuna se administra a los valencianos menores desde el año 2022, cuando Sanidad aplicó el protocolo pautado por el Ministerio de Sanidad en 2018; a las mujeres se les pone gratis desde 2009, 13 años antes. Según la última información ofrecida oficialmente, han sido 70.002 hombres los que se han vacunado en la Comunitat Valenciana (23.458 Alicante; 8.020 Castelló y 38.524 Valencia). Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran la población masculina entre 12 y 21 años en cerca de 220.000 personas, por lo que casi 150.000 menores podrían beneficiarse de esta novedad.

Por qué vacunarse del VPH

Cada año se detectan en la Comunitat Valenciana 200 nuevos casos de cáncer de cérvix, que tiene una tasa de incidencia de 7,6 casos por cada 100.000 mujeres, según los últimos datos oficiales correspondientes al año 2021, los últimos difundidos por Sanidad. Son pocos los casos, pero la mortalidad ronda el 50 % del total de diagnósticos.

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La vacuna contra el virus del papiloma humano implica un método preventivo con una tasa de éxito de casi el 90 %. La infección puede llegar a desarrollar cáncer de cérvix (en la mujer) y, también, otros como el de ano o el de orofaringe.