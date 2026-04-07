Una ayuda venida del cielo esta Semana Santa: ahora llega una dana

No debe haber mediado una fuerza mayor, porque en otros años ha llovido sin miramiento. Venimos de periodos de Semana Santa en los que las procesiones se han anulado de forma masiva. En esta ocasión no, pero por los pelos, porque días antes pintaban bastos y el Lunes de Pascua ya acabará con lluvias. El modelo de referencia en Meteored nos hizo pensar que viviríamos jornadas frías con una dana merodeando la península, algo que ha sucedido muy parcialmente. La invasión de aire frío y la depresión ocurrieron, pero unos cientos de kilómetros más al este de lo que cabía esperar. Intervino lo extraordinario, sí, en forma de anticiclón entre las islas Azores y nuestro país. Benditas -muy- altas presiones.

En los primeros días de Semana Santa se fraguó un bloqueo anticiclónico al oeste de la península que hizo un traje a los mapas más fiables. El anticiclón ganó mucha envergadura en poco tiempo, entre el Viernes de Dolores y el Lunes Santo, alcanzando los 1040 hPa. Un coloso así es difícil de modelizar, porque apenas tiene precedentes en las series históricas ahí, justo al oeste de Lisboa y en estas fechas. Y los modelos patinaron. Algo que tampoco es raro a estas alturas de la primavera.

La mencionada disposición de piezas metió un buen meneo al chorro polar, creando la dana y enviándola bien lejos, al interior del Sahara. En su desplazamiento hacia el sur, una extensa franja de vientos intensos levantó un muro de polvo de 1300 kilómetros que enturbió los cielos de Marruecos, Argelia, Mauritania, Mali o Níger, para después cruzar el Sahara Occidental y plantarse en las islas Canarias. En las imágenes del fenómeno solo faltaba Brendan Fraser corriendo para evitar ser engullido por la maldición de la momia.

Desde aquel episodio España ha vivido de rentas, en un impás estable y caluroso que solo puede presagiar un inminente cambio de tiempo, porque abril es así. Es un continuo toma y ‘dana’. En las próximas horas el jet stream volverá a curvarse tanto como para desgajar otro embolsamiento de aire frío. En los primeros compases dejará lluvias en el oeste peninsular y de nuevo en el archipiélago canario; en los segundos probablemente en otras zonas del país, esto ya unos días más adelante.

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Nuestro país está en una dinámica de borrascas y danas que ha ofrecido una tregua en un momento fundamental para el éxito de la Semana Santa en todas sus facetas. Parece que va a acabar.