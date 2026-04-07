La Diputación de València completa la reparación de 72 depuradoras

La Diputació de València ha completado la reparación de los desperfectos causados por la dana en 72 depuradoras de la provincia. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Egevasa, dependiente de la corporación que preside Vicent Mompó. En este sentido, la vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de la Junta de Egevasa, destaca “la respuesta que dio la Diputación desde el primer momento para resolver los daños causados en las infraestructuras hídricas, tanto las de abastecimiento de agua como en las de depuración”.

Enguix ha puesto en valor el papel de Egevasa en la reparación de las depuradoras localizadas en distintas comarcas, pero también “en la tramitación de las ayudas del Ministerio que ha permitido disponer de liquidez y ahorrar dinero a la Generalitat”. La vicepresidenta se refiere a que la EPSAR “solo ha tenido que invertir 2,5 de los 20 millones a los que ha ascendido el coste final de los trabajos, tras una estimación inicial que superaba los 30 millones para acometer las reparaciones necesarias en depuradoras”. El Ministerio ha cubierto el resto con una aportación de algo más de 17 millones de euros.

En palabras de la presidenta de la Junta de Egevasa, “los trabajos realizados por los operarios y técnicos de la empresa de la Diputación, que han sido los encargados de reparar las depuradoras, demuestran la capacidad de respuesta ante situaciones sobrevenidas, pero también la plena disposición de Egevasa para ayudar a todos los municipios valencianos a resolver sus problemas con el ciclo del agua, tengan o no el servicio con la Diputación”. Esta situación “se vio claramente cuando en las semanas posteriores a la dana, Egevasa asistió a noventa municipios pese a gestionar el servicio de tan solo ocho, lo que demuestra que creemos firmemente en el servicio público”, añade Enguix.

Tres de las estaciones de depuración en las que ha intervenido Egevasa deberán acometer obras complejas en los próximos años para sacar los colectores del cauce de los ríos, tal y como ha indicado la Confederación Hidrográfica del Júcar al establecer de nuevo el nivel de los cauces basándose en los límites que alcanzó el agua durante la riada de octubre de 2024.

Sacar colectores de los cauces de los ríos

Estas depuradoras son la de Vall dels Alcalans, Siete Aguas y Godelleta, que deberán acondicionar las instalaciones para hacerlas compatibles con los nuevos cauces. El gerente de Egevasa, Juan Ángel Conca, explica que estas actuaciones “se prolongarán en el tiempo al tratarse de procedimientos que conllevan en algunos casos expropiaciones de terreno y estudios para determinar la mejor ubicación para los nuevos colectores”. La situación ya se dio, por ejemplo, en la depuradora de Ontinyent y el colector que pasaba por el río Clariano, afectado por la dana que azotó la capital de la Vall d’Albaida en 2019.

El plan de recuperación de depuradoras comenzó en Godelleta apenas dos semanas después de la riada, con una estimación presupuestaria inicial de 31 millones de euros. La agilidad con la que se pudo dar respuesta a las necesidades sobrevenidas tuvo mucho que ver con la aprobación del acuerdo de cooperación entre la Diputación y la EPSAR, perteneciente a la Generalitat, para dar respuesta a las contingencias.

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En materia de agua, “la Diputación ha asumido ese papel de coordinación entre administraciones locales y la autonómica para ser más eficientes en un servicio básico como es el abastecimiento de agua potable, la conducción de aguas residuales y la depuración”, concluye Natàlia Enguix, quien destaca el trabajo que está realizando la delegación del Ciclo Integral del Agua que dirige Paco Comes.