La enfermedad de los 'dedos en salchicha' según los podólogos valencianos: el riesgo de la hinchazón y el dolor al caminar

La hinchazón continua de los dedos de los pies puede tener más importancia de lo pensado, sobre todo si es recurrente. Este puede desembocar en dolor persistente y dificultades al caminar, lo que tiene una afectación directa en la calidad de vida de los pacientes. Estos síntomas corresponden a la enfermedad conocida como síndrome de los 'dedos en salchicha', conocido técnicamente como dactilitis, un problema que puede llegar a ser muy molesto para los valencianos y valencianas, pero que implica riesgos de otro tipo.

¿Qué esconde detrás esta dolencia? Según explican desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), los 'dedos en salchicha' son un síntoma silencioso de las enfermedades reumatológicas. Entre ellas, la más importante es la artritis psoriásica, una enfermedad visible en la piel a través de manchas rojas y que afecta principalmente a las articulaciones, aunque puede tener impacto en cualquier parte del cuerpo desde las yemas de los dedos a la columna vertebral con diferentes grados de gravedad y vaivenes en sus brotes. Se trata de una enfermedad sin cura, pero con posibilidad de ser tratada para remitir el dolor, controlar los síntomas y evitar un mayor daño en las articulaciones.

El abordaje de la enfermedad corresponde al médico especialista en Reumatología, pero desde el ICOPCV pueden contribuir a "reducir el dolor y evitar deformidades permanentes", según explica Jorge Escoto, miembro de la junta directiva de la entidad. Y añade: "No podemos curar la enfermedad de base, pero sí podemos mejorar significativamente la calidad de vida del paciente". En este sentido, lo más adecuado -según el colegio- es un abordaje multidisciplinar entre los reumatólogos, centrados en la causa, y los podólogos, los encargados de aliviar los síntomas y mantener la funcionabilidad del pie.

Opciones frente al dolor

Entonces, ¿de qué modo pueden contribuir los podólogos frente a los 'dedos en salchicha'? Como explican los especialistas hay diferentes opciones de soluciones ortopodológicas personalizadas:

Las plantillas a medida , la más frecuente. Sirven para "redistribuir las cargas del pie" y, en este caso, "descargar la presión sobre el dedo afectado y estabilizar las articulaciones metatarsofalángicas", explica Escoto.

, la más frecuente. Sirven para "redistribuir las cargas del pie" y, en este caso, "descargar la presión sobre el dedo afectado y estabilizar las articulaciones metatarsofalángicas", explica Escoto. Ortesis de silicona . Se trata de dispositivo que separa los dedos y, de este modo, ayuda a evitar el roce con el calzado y previene deformidades como los dedos en garra.

. Se trata de dispositivo que separa los dedos y, de este modo, ayuda a evitar el roce con el calzado y previene deformidades como los dedos en garra. Usar un zapato adecuado. De no hacerlo, se pueden agravar "significativamente" los síntomas, incrementando el dolor y acelerando la aparición de deformidades.

Para el experto, este último punto es "fundamental en el manejo de la dactilitis". "Los especialistas recomendamos que el calzado tenga una pala ancha y elástica -, prosigue Escoto- para que no comprima el dedo inflamado". Otras recomendaciones son que esté "confeccionado con materiales flexibles, como la piel blanda o tejidos técnicos" y que tenga suela con balancín". Esta última facilita el despegue del pie y contribuye a reducir la presión mecánica.

Alteraciones en las uñas

Una de las complicaciones que genera la enfermedad de los 'dedos en salchicha', la dactilitis, son las alteraciones ungueales, es decir, en las uñas de los valencianos y valencianas. A nivel podológico, requiere de un abordaje específico con varias opciones:

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