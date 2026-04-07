Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corrupción C.ValencianaCambio de tiempoMetrovalencia rojo'Esmorçaet'Renta: deducción músicaIrregularidades padrónArtemis IIMerenderos
instagramlinkedin

Tribunales

La exconsellera Pradas aprovecha el cambio de criterio del juzgado de la dana: insiste en conseguir su declaración literal

La defensa de Pradas insiste en la transcripción íntegra argumentando que la falta de esta impide un análisis riguroso y que el juzgado ya dispone de los medios técnicos para hacerlo

La exconsellera Salomé Pradas entrando a declarar por la dana en la Ciudad de la Justicia

La exconsellera Salomé Pradas entrando a declarar por la dana en la Ciudad de la Justicia / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

La defensa de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, insiste en reclamar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra la transcripción exacta y completa de sus declaraciones. Tanto la primera que prestó en abril del año pasado como la segunda, que tuvo lugar en enero cuando mantuvo un careo con José Manuel Cuenca, el jefe de Gabinete del expresident Carlos Mazón.

El letrado de la exconsellera aprovecha el cambio de criterio del juzgado, que en un principio incorporaba al sumario transcripciones resumidas de las declaraciones sin las preguntas del interrogatorio pero, desde hace semanas, incluye transcripciones más fidedignas al incorporar también las preguntas de la jueza, el Ministerio Fiscal y las acusaciones a modo de diálogo, lo que permite una mejor comprensión de las declaraciones.

La solicitud de transcripción de la declaración completa de Pradas ya había sido denegada anteriormente por a jueza al considerar que las transcripciones se hacían "como consecuencia de la limitación del acceso a las actuaciones con la finalidad de evitar una difusión generalizada de la grabación de las declaraciones de los investigados" y que "lo determinante, en cualquier caso, ante una eventual discrepancia de la transcripción respecto de la grabación sería atender a esta última, primando su autenticidad sobre su reflejo por escrito".

Ahora, con el cambio de criterio, la defensa considera que negar ese mismo trato a las diligencias en las que intervino Pradas genera "un agravio comparativo y una ruptura de la igualdad que debe presidir la instrucción", vulnerando las garantías reconocidas en la Constitución Española.

El escrito incide especialmente en la relevancia del careo con Cuenca. Al tratarse de una diligencia "basada precisamente en la confrontación de manifestaciones contradictorias", la defensa sostiene que resulta "imprescindible contar con un soporte escrito literal que recoja fielmente el intercambio producido entre los intervinientes". Solo la transcripción literal, y no un acta de síntesis, permite a su juicio analizar con rigor los matices, las dudas y las precisiones que surgieron durante el encuentro entre ambos, dado que "solo el tenor literal de la pregunta y la respuesta" pueden ofrecerlos.

Noticias relacionadas

La representación de Pradas recuerda que el derecho de defensa "no puede ser meramente formal, sino que debe ser real y efectivo", y advierte de que la falta de transcripción de ambas diligencias impide analizar "con el rigor técnico necesario las manifestaciones vertidas". La solicitud de transcripción de la declaración de la exconsellera ya había sido denegada anteriormente por el juzgado. La defensa entiende, sin embargo, que la incorporación posterior de otras transcripciones a las actuaciones, lo que demuestra que el tribunal "dispone de los medios técnicos y materiales para realizarlas", obliga a reconsiderar esa decisión y pide que se acuerde tanto la transcripción como la entrega de copia a las partes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
  2. El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
  3. MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
  4. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
  5. Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
  6. València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
  7. La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia
  8. Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana

Llíria estrena un nuevo carril en San Vicente que conectará urbanizaciones

Llíria estrena un nuevo carril en San Vicente que conectará urbanizaciones

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

Serra finalitza les obres de seguretat en el barranc de Deula

L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal

L'exconsellera Pradas aprofita el canvi de criteri del jutjat de la DANA: insistix a aconseguir la seua declaració literal

Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat

Escola al·lega contra la "censura" d'autors balears i catalans en l'assignatura de Valencià de Batxillerat

Serra finaliza las obras de seguridad en el barranco de Deula

Serra finaliza las obras de seguridad en el barranco de Deula

Escola alega contra la "censura" de autores baleares y catalanes en la asignatura de Valenciano de Bachillerato

Escola alega contra la "censura" de autores baleares y catalanes en la asignatura de Valenciano de Bachillerato

La enfermedad de los 'dedos en salchicha': el riesgo de la hinchazón y el dolor al caminar

La enfermedad de los 'dedos en salchicha': el riesgo de la hinchazón y el dolor al caminar

La exconsellera Pradas aprovecha el cambio de criterio del juzgado de la dana: insiste en conseguir su declaración literal

La exconsellera Pradas aprovecha el cambio de criterio del juzgado de la dana: insiste en conseguir su declaración literal
Tracking Pixel Contents