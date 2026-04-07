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El videoanálisis de Isabel Olmos

“Una historia de absoluto terror”: la violación de una mujer sin hogar en València destapa un vacío legal

"La situación vivida tras una violación imposibilita a muchas mujeres, afrontar el horror de recordar, someterse a un examen y denunciar"

"La situación vivida tras una violación imposibilita a muchas mujeres, afrontar el horror de recordar, someterse a un examen y denunciar"

Isabel Olmos

Redacción Levante-EMV

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, ha advertido sobre la violación a una mujer sin hogar este fin de semana en la ciudad de València que, en sus palabras, constituye “una historia de absoluto terror”. Los hechos sucedieron en un descampado, donde un vecino sorprendió a los dos individuos que estaban perpetrando este delito.

La noticia ha dejado “con la boca abierta” a lectores, lectoras y a la sociedad civil, señala Olmos, al conocerse que los presuntos agresores, sorprendidos en el mismo momento de los hechos, no han podido ser procesados. El motivo, explica, la imposibilidad de la misma de presentar una denuncia.

La detención practicada por la policía ha dejado “con la boca abierta” a lectores, lectoras y a la sociedad civil

Isabel Olmos

— Subdirector de Levante-EMV

Olmos subraya que se trata de “un hecho que ocurre a menudo” y recuerda que la situación vivida tras una violación imposibilita a muchas mujeres afrontar “el horror de recordar”, someterse a un examen médico y denunciar. Según expone, la vulnerabilidad de la víctima impide en muchos casos dar ese paso en firme, marcado por la vergüenza, el trauma y el dolor.

Además destaca que ya son muchas las fiscales especializadas en violencia machista y las asociaciones feministas que reclaman que las leyes españolas cambien. En concreto, pide que se posibilite presentar una denuncia contra los autores de un hecho como este aunque la mujer no haya querido, o no haya podido, formularla.

La situación vivida tras una violación imposibilita a muchas mujeres afrontar “el horror de recordar”, someterse a un examen médico y denunciar

En este contexto, Olmos recuerda que la normativa internacional permite y obligaría a España a actuar de oficio en casos en los que la víctima no se puede presentar. Tanto fiscales como abogados especialistas en violencia machista, añade, están instando al Gobierno de España a cambiar la ley para poder defender a esta mujer y "evitar que un caso como el sucedido en València quede impune".

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A su juicio, esta situación agrava aún más la desprotección que sufren especialmente las mujeres que viven en la calle, las mujeres sin hogar, expuestas a una realidad diaria “plena de violencia y agresiones”.

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