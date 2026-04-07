Infraestructuras mantiene el proyecto del nuevo túnel del metro entre Bailén y Alameda que presentará en breve

El Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) que el Consell del Botànic sacó a información pública en junio de 2022 preveía, entre otras medidas, desdoblar el túnel de Metrovalencia por el centro del cap i casal entre las estaciones de Alameda y la calle Bailén. Un proyecto imprescindible y necesario, según los impulsores de esta planificación metropolitana que acabó en un cajón, atascada en el último trámite medioambiental. Desdoblar el túnel por el centro de la ciudad no era una iniciativa centralista más. El nuevo túnel por el centro de la ciudad, como públicó Levante-EMV, se defendía por los autores del PMoMe como la «madre del cordero» para acabar con colapso de la actual red de metro radial de la capital y el área metropolitana.

Sin este túnel, cuyo estudio informativo se licitó en mayo de 2022 los gestores del transporte con mirada metropolitana destacaban que no era posible ampliar la red de Metrovalencia, en subterráneo, hasta las poblaciones de Xirivella, Alaquàs y Aldaia, con parada final en el Barrio del Cristo. Un proyecto que los redactores del PMoMe ya prevían a "largo plazo" hace cuatro años. Pero que consideraban imprescindible porque se pueden poner más trenes en las cabeceras de las líneas ferroviarias pero "si no se amplía la capacidad del túnel de Xàtiva, el cuello de botella por el que pasan casi todos los trenes, no se puede solucionar el problema", según apuntaron expertos en movilidad, tal como contó Levante-EMV.

Tres Consells y dos titulares de transportes después, la propuesta de impulsar este nuevo túnel parecía haberse quedado congelada en el tiempo, como tantos otros proyectos, tras el cambio de gobierno de 2023, con el Partido Popular y Vox en la Generalitat. De hecho, el entonces secretario autonómico de Infraestructuras, Vicente Dómine, con la entonces consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, aseguraba haber puesto en cuarentena esta iniciativa de desdoblar el túnel de Metrovalencia por el centro de la ciudad de València. El elevado coste del proyecto, valorado en 400 millones cuando se presentó el PMoMe en 2021 influyó lo que parecía un cambio de estrategia: intentar mejorar la frecuencia de paso mediante la aplicación de nuevas tecnologías, en lugar de construir un nuevo túnel que obliga a perforar de nuevo el centro histórico.

Aunque en público se dejaba en cuarentena este proyecto del nuevo túnel para Metrovalencia, continuaba la tramitación administrativa del contrato licitado en mayo de 2022. Y en diciembre de 2023, la Conselleria de Infraestructuras adjudicó a la consultora vasca Sener la redacción del estudio informativo del proyecto para duplicar el túnel de Metrovalencia entre las estaciones de Alameda y Bailén. El contrato, valorado en 464.000 eurostambién incluía el mando de estudiar la remodelación de las conexiones de Metrovalencia y tenía un plazo de 30 meses para ejecutar el contrato.

Un trabajo que, según confirman fuentes de la vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que ahora dirige Vicente Martínez Mus, están a punto de recibir de manos de la consultora Sener, ya que el plazo para redactar el estudio informativo se cumple en breve. A partir de este estudio informativo, que aún ha de superar los trámites de información pública, alegaciones y supervisión medioambiental, la previsión de la Conselleria de Infraestructuras sería continuar adelante con la decisión de ejecutar el túnel aunque con una proyección a largo plazo. Se trataría de licitar las obras en diferentes fases debido a la envergadura del proyecto, incluido en el plan de actuaciones 2026-2030 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública gestora de los ferrocarriles de competencia autonómico, que presentaron en el Palau de la Generalitat, el 30 de octubre de 2025, el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo.

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Un plan que preveía invertir 840 millones en la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana hasta 2030. Y que se desglosaba en 275 millones en modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico; 240 millones en ampliaciones de la red; 185 millones en la incorporación de nuevo material móvil; 90 millones en actuaciones en estaciones, clientes y accesibilidad y 50 millones en la finalización obras tras la dana.