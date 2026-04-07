Tribunales
La jueza de la dana cita de nuevo al subdirector de Emergencias y señala la declaración del alcalde de Utiel el 7 de mayo
El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, volverá a declarar ante la jueza el 4 de mayo tras comparecer en el Congreso
La jueza de la dana ha citado de nuevo a declarar como testigo al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el técnico de mayor rango del departamento que se encontraba en el Cecopi la tarde de la catástrofe.
Suárez ya compareció ante la magistrada el pasado mes de diciembre en una testifical extensa que se prolongó en dos sesiones y en la que relató con detalle la cronología de lo ocurrido aquella tarde, incluida su propuesta de enviar mensajes de alerta a la población al poco tiempo de iniciarse la reunión que presidía la entonces consellera, Salomé Pradas, a las 17 horas.
Así, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha acordado que Suárez vuelva a declarar al juzgado de Catarroja después de que este compareciera el pasado 23 de marzo en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, donde reprodujo en gran parte las explicaciones que había dado ante la jueza.
También compareció la pasada semana como testigo por otra causa, que sigue el juzgado de Instrucción 6 de Llíria, para esclarecer quién filtró una llamada entre la Aemet y el 112, y aseguró que dos ex altos cargos de la Conselleria de Interior intentaron recabar la llamada y uno de ellos se la llevó en un pendrive por orden de Presidencia, que dirigía Carlos Mazón.
Con la nueva citación, volverá a comparecer en la causa de la dana el próximo 4 de mayo y podrá así concretar detalles sobre las decisiones del Cecopi tras las revelaciones de los últimos meses.
La misma diligencia de ordenación cita para el 7 de mayo también al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en calidad de testigo. La jueza de la dana ya había acordado su testifical junto a la de otros muchos alcaldes de las localidades afectadas por la catástrofe pero todos ellos estaban pendientes de fecha.
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