Savia incorpora la tecnología Tovertafel en cuatro centros residenciales y marca un nuevo hito en innovación asistencial

Savia Residencias refuerza una vez más su apuesta por la innovación con la implantación de la tecnología Tovertafel en cuatro de sus centros residenciales. Tras su primera incorporación en el centro de Xirivella, se han sumado en tan solo unos meses Picassent, Villamartín y La Nucía, convirtiendo así a Savia en el primer grupo residencial en incorporar esta herramienta en cuatro centros.

Tovertafel, distribuida en España por la compañía Ludinnov Hispánica, S.L, es un sistema interactivo de proyección vertical diseñado de forma que transforma cualquier superficie en un espacio de juego. A través del proyector y los sensores infrarrojos de movimiento, la tecnología proyecta desde arriba juegos de luz que responden incluso a los gestos más sutiles, facilitando la participación de personas con deterioro cognitivo avanzado o movilidad reducida.

También conocida como “la mesa mágica” (la traducción de Tovertafel en holandés), esta herramienta está diseñada para estimular a nivel cognitivo, físico, sensorial y social, favoreciendo la interacción y reduciendo la apatía en personas con demencia u otras alteraciones cognitivas. Además, contribuye a fortalecer el vínculo entre profesionales, usuarios y familias, facilita la gestión de conductas agitadas o complejas y ayuda a evitar la sobreestimulación, preservando la autoestima y el bienestar emocional de las personas con deterioro cognitivo.

En los centros Savia, Tovertafel se configura como un punto de encuentro lúdico donde la diversión se combina con beneficios terapéuticos. A través de juegos adaptados, contribuye a mejorar la movilidad, la coordinación y la evocación de recuerdos, al tiempo que genera momentos de conexión y bienestar entre las personas usuarias, sus familias y los profesionales.

“En Savia trabajamos de forma continua en la incorporación de soluciones innovadoras que realmente aporten valor a los usuarios de los centros. Tovertafel nos permite estimular capacidades facilitar la comunicación de la persona con deterioro cognitivo con la familia, liberar sus emociones reduciendo conductas que le producen incomodidad y mejora el bienestar emocional de los usuarios, especialmente en fases avanzadas de la demencia”, señala Mary Martínez, directora de Operaciones de Savia.

La implantación de esta tecnología se enmarca dentro del proyecto de Savia Residencias de convertir sus centros en entornos amigables con las personas con demencia. Siete centros del grupo (Montán, La Nucía, Llíria, Xirivella, Manises, Cheste y Villamartín) ya cuentan con esta acreditación otorgada por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Este modelo de atención se basa en un enfoque integral que prioriza el buen trato y el respeto a la dignidad, la estimulación funcional —combinando ejercicio físico, cognitivo y emocional—, la adaptación de los entornos para garantizar seguridad y bienestar sensorial, la gestión de conductas mediante protocolos especializados y la integración de la historia de vida y el entorno familiar en los cuidados.

A través de esta filosofía, Savia promueve un acompañamiento respetuoso y personalizado que mejora la calidad de vida de las personas usuarias, consolidando su compromiso con un modelo de atención centrado en la persona e impulsado por la innovación, donde herramientas como Tovertafel juegan un papel clave en la estimulación, el bienestar emocional y la interacción social.

Sobre Savia Residencias

Actualmente, Savia cuenta con 22 centros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, con más de 2.600 plazas residenciales y más de 1.500 profesionales, articulándose como un eje esencial de los servicios sociales en la región, representando el 10%, aproximadamente, de todas las plazas residenciales (de titularidad pública o privada) existentes. Savia es el principal operador del sector en la Comunidad Valenciana y está entre los 12 principales grupos de España.