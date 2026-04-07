Veolia refuerza su apuesta por la economía circular con el desarrollo de una red de agua regenerada en Benidorm

El municipio de Benidorm se encuentra en pleno proceso de avance hacia una gestión más sostenible del ciclo del agua. En concreto, en colaboración con Veolia, empresa gestora de este servicio en la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Director de Agua Reutilizada para usos urbanos que, una vez completado, permitirá aprovechar hasta 2 Hm3 anuales de agua regenerada.

Las primeras obras, que ya están a punto de concluir, se están llevando a cabo en la zona de Poniente. Esta nueva red urbana de agua regenerada permitirá reducir hasta en 2 Hm3 el consumo de agua potable, maximizando el uso de recursos alternativos, garantizando el suministros frente a posibles sequías y favoreciendo la sostenibilidad de la ciudad a largo plazo.

Cabe tener en cuenta que la comarca de la Marina Baixa se encuentra en una situación estructural de estrés hídrico, con un déficit crónico de recursos que condiciona su desarrollo económico y social. Benidorm, como principal motor turístico, consume anualmente cerca de 11 Hm³ de agua potable, lo que representa una presión importante sobre fuentes cada vez más escasas, lo que incrementa la vulnerabilidad del territorio.

Por eso, en este contexto, el agua regenerada se configura como un recurso estratégico fundamental para liberar agua potable, reducir la dependencia de fuentes externas como los trasvases desde la desaladora de Mutxamel y mejorar radicalmente la resiliencia de la ciudad frente a los periodos de sequía.

Para comprender la dimensión de este reto, es importante observar el escenario general. En Europa, la tasa de aprovechamiento se sitúa en el 3% mientras que en nuestro país la media alcanza el 14%. A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana lidera el impulso de este recurso alternativo con un del 59% de reutilización. Estas cifras evidencian la necesidad de seguir apostando en esta comarca en infraestructuras de reutilización para independizar el ciclo del agua de la variabilidad climática.

Totalmente alineado con el Plan contra el Cambio Climático de la ciudad, el nuevo Plan Director de Agua Regenerada contempla una inversión estimada de 26 millones de euros para la creación total de una infraestructura de distribución dual.

Actualmente, Benidorm aprovecha el 35% de sus aguas residuales para reutilización como agua de riego. El volumen máximo de agua reutilizada para usos urbanos es de 2 Hm³ una vez desarrollado completamente el Plan Director. Esta importante cantidad de agua se destinará a fines que no requieren calidad de consumo humano, como el riego de zonas verdes municipales y privadas, instalaciones deportivas (como campos de golf), así como otros usos urbanos como baldeos de limpieza viaria, etc.

"Este Plan Director no es solo un documento técnico; es la hoja de ruta que permite a Benidorm transformar un residuo en un recurso. Desde Veolia llevamos años trabajando para que el agua regenerada sea una realidad cotidiana en la ciudad, y este plan consolida ese camino con visión de largo plazo". señala Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en Benidorm.

La implantación de esta red se ha planificado de manera progresiva y escalonada por fases para adaptar la inversión y minimizar las molestias a la actividad económica de la ciudad. La primera fase de este proyecto ya está en ejecución en la zona de Poniente, y su finalización total está prevista antes del verano.

"La actuación de la zona de Poniente es el primer paso de un ambicioso proyecto de ciudad para los próximos años", concluye Ciriaco Clemente. "Desde Veolia aportamos toda nuestra capacidad técnica y humana para que esta red garantice el suministro sostenible a largo plazo y contribuya de manera decisiva a la seguridad hídrica de toda la comarca, preparándonos para los retos del mañana"