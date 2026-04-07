Colapso en las carreteras de Valencia por la vuelta al trabajo tras la Semana Santa: la DGT notifica 28 kilómetros de retenciones

El final de las vacaciones de Semana Santa ha provocado este martes una jornada de complicaciones severas en las carreteras de València. Según los últimos datos de tráfico, la situación actual presenta retenciones activas en la CV-30 a la altura de Paterna, con un kilómetro de intensidad en sentido Puerto. Asimismo, la V-30 registra dos kilómetros de congestión en Mislata hacia Paterna y otro kilómetro en el área de Benimàmet-Beniferri en sentido Puerto.

Balance de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, a primera hora de esta mañana, el acumulado de atascos en los accesos y salidas de la ciudad ha superado los 28 kilómetros. Este incremento de la densidad circulatoria coincide con el primer día laborable tras las vacaciones, recuperando los niveles de saturación habituales en hora punta.

Vías con mayores incidencias

La A-7 ha sido la carretera más afectada, concentrando varios puntos críticos de circulación. Sentido Barcelona ha acumulado 6 kilómetros de retención entre Les Simetes y Cruz de Gracia, y 4 km adicionales entre Masía del Juez y Quart de Poblet. Por su parte, sentido Alicante 3,5 kilómetros de atascos a la altura de El Baro y 3 km en el Polígono Industrial Sur. Finalmente, sentido Barcelona , concretamente en el enlace El Baro, se han registrado 2 kilómetros de tráfico.

Tráfico en la A-7. / DGT

Situación en la CV-35 y A-3

La Pista de Ademuz (CV-35) ha registrado 2 kilómetros de entrada a València desde San Antonio de Benagéber y 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia en sentido contrario. Finalmente, la A-3 ha registrado 2 kilómetros de tráfico condicionado entre Chiva y Ventas del Poyo en su enlace con el bypass.