Vaivén
Baldoví exhibe su Pascua mientras se libra del regreso a las Corts
Mona y 'catxirulo' con los más pequeños de la casa, paella de habas, costillas y alcachofas con amigos o la procesión del Encontre y las aleyuyas en Sueca. Es el resumen de las Pascuas que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha subido a su Instagram; un carrusel de fogorafías sobre esta semana en el que no ha podido incluir la reunión de la junta de portavoces en el parlamento valenciano de la que se ha ausentado.
Baldoví, que en su publicación ha recordado cómo de joven bailaba con su colla de danses de Almogàver en las fiestas o que su abuela le preparaba la mona, se ha perdido el regreso a la actividad en el parlamento valenciano después del pequeño parón de una semana tras el último pleno. Isaura Navarro, la portavoz adjunta de la coalición, ha tomado la responsabilidad en la rueda de prensa en sustitución del dirigente valencianista.
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