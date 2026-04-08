El choque entre la exconsellera Pradas y el 'mano derecha' de Mazón por la dana: "Estaba sola como consellera"

El careo judicial en la causa de la dana entre la que fuera consellera de Interior, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, pudo servir a la jueza que instruye la investigación para dar luz sobre algunas contradicciones de sus declaraciones previas. Durante el careo, se abordó entre otras cosas el papel del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la jornada de la catástrofe, y las contradicciones sobre los 'whatsapps' aportados por Pradas a la causa. La exconsellera llegó a lamentar que se encontró "sola" ese día.

Durante el careo, Pradas expuso que en el Cecopi el "pánico fue absoluto" tras conocerse el posible colapso de Forata y que aunque todos podían tener "dudas y lagunas", aquella situación fue "difícil de gestionar" y que por eso no le va a echar "la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó". De ahí que intentara decírselo a Mazón. Aquí fue cuando la responsable de las emergencias confesó haber estado "sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell".

Interrogada por si Cuenca era una correa de transmisión de Mazón, insistió en que normalmente el jefe del Consell "delegaba muchas cuestiones" en su jefe de Gabinete. "Cuando no podía hablar con el president, echaba mano siempre del Sr. Cuenca, esto era lo habitual, no era algo extraordinario que ocurriera ese día 29", expuso Pradas. Esto es relevante aquella jornada, cuando Cuenca, en las peores horas de la catástrofe, intentó frenar el confinamiento de la población que había acordado el Cecopi: "Salo, de confinar nada", le llegó a espetar a la máxima responsable de las emergencias poco antes de las 20 horas de la tarde, cuando ya se estaba preparando el aviso masivo a la población a través del ES Alert.

En su testifical, Cuenca adujo que no eran instrucciones hacia la exconsellera sino dudas propias sobre la legalidad de la medida y que los mensajes habían sido descontextualizados. Así, durante el careo con Pradas, aseguró que le escribió ese mensaje y le pidió "calma" porque tenía en la cabeza otras conversaciones previas que había tenido él mismo con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, quien iba a hacer la consulta jurídica a la Abogacía de la Generalitat.

"Entiendo que entre los jurídicos puede producirse en los próximos minutos alguna consulta jurídica", justificó ante la jueza de la dana Cuenca, quien pensó que lo mejor era "esperar a los que más saben jurídicamente, y que si alguien tiene que tomar una medida, que tengan la cobertura jurídico-legal de lo que van a hacer". Así figura en la transcripción del careo que mantuvo el exjefe de Gabinete de Mazón con Cuenca, donde recoge que fue García quien le trasladó que "le generaba dudas confinar la provincia porque en ese momento se conocía que había dos o tres comarcas afectadas" y que eso suponía "restringir la movilidad de dos millones y medio de personas", con la consiguiente posible "vulneración de derechos fundamentales".

Pradas, por su parte, se ratificó en que le dijo a Cuenca que la Ley de Emergencias permitía confinar y que notó "cierta persuasión repentina" por parte de Cuenca para que esa medida "no se llevara a término, al menos en las condiciones en las que estaban hablando". Así, declaró que ella llamó al secretario autonómico de Presidencia porque no podía contactar con el president y que este, al tener dudas jurídicas, llamaría a la Abogacía. "Creía que el president debía saberlo", recoge su intervención, donde insistió en que ella "rebatió" a Cuenca cuando este le trasladó también sus dudas. Así, le envió un audio donde le dijo que "conforme a la ley de emergencias se podía confinar".

Las palabras de Cuenca, sin embargo, llegaron diez minutos desués de que Pradas contactara por fin con Mazón a las 19.43 horas, al que le dijo que se había acordado un ES Alert por la posible rotura de Forata y que estaba sobre la mesa el confinamiento. Como los mensajes del jefe de Gabinete fueron posteriores, la entonces consellera consideró que el president "se entrometió" y que el intento de no confinar venía o de García o del propio Mazón. Sin embargo, reiteró que "ninguna conversación paralizó el envío del mensaje, ni ninguna inmersión desde fuera", puesto que a esa hora los técnicos ya estaban trabajando en introducir el mensaje en el sistema. Así, cuando llegó Mazón al Cecopi, asumió el rol de la entonces consellera: "Se pone al frente, en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia", dijo Pradas.

El exjefe de Gabinete negó que fuera un "intento de persuasión" sino una mera "reflexión" porque él "no tenía capacidad, ni rol, ni tenía interés ni intención de entrometerse en algo que tenía una base jurídica y que la decisión la tomarían quienes más saben jurídicamente". Asimismo, aseguró desconocer que después, el abogado de la Generalitat había avalado la medida.

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La orden de no molestar a Mazón

En cuanto a la orden de Cuenca de que no molestara al president a las 13.20 horas porque estaba "de actos", Pradas admitió que no se lo dijo como tal pero sí que el president estaba "de actos" y que si ocurriera cualquier cosa, se lo dijera a él. Según Pradas, le "sorprendió" porque se acababan de conocer las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo. Sin embargo, se saltó la orden al conocer "la gravedad y cariz de los acontecimientos en Utiel Requena". Por su parte, el exjefe de Gabinete dijo no recordar esa orden de que no se podía molestar al president, que la instrucción no venía de Mazón y que en todo caso era "una indicación con un marco temporal", algo que la exconsellera negó rotundamente.