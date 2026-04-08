Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT

Jornada complicada en las carreteras valencianas. Los conductores que han tratado de acceder a València a primera hora de esta mañana se han topado con un tráfico denso que ha afectado, de manera casi simultánea, a las grandes arterias de la red metropolitana. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las vías V-30, CV-35 y A-7 han sido las más afectadas por las retenciones y varios incidentes, acumulando 24 kilómetros de atasco.

La V-30: un embudo en ambos sentidos

El cinturón de la V-30 ha registrado una mañana complicada, con casi 11 kilómetros de retenciones en diferentes puntos críticos. A la altura de Barrio de la Luz y Mislata, la circulación se ha vuelto irregular desde el kilómetro 8 hasta el 10 en sentido creciente hacia la A-7. La situación no ha sido mejor en sentido contrario; en Paterna, donde el tráfico lento se ha prolongado desde el kilómetro 15 al 14 en dirección al Puerto de València, agravado por la presencia de obstáculos fijos en la calzada detectados a la altura del kilómetro 13. Asimismo, en la zona de Pinedo, las retenciones han llegado a bloquear el inicio de la vía en sentido decreciente.

Atascos en la Pista de Ademuz y el baipás

La CV-35 vuelve a sufrir por su saturación habitual, aunque hoy con mayor intensidad, acumulando casi 5 kilómetros de congestión en los accesos metropolitanos. En la Pista de Ademuz se han reportado retenciones significativas en San Antonio de Benagéber dirección València y a la altura de Cruz de Gracia, donde la vía de servicio ha quedado prácticamente colapsada entre los kilómetros 9 y 10 en sentido creciente.

Por su parte, el baipás de la A-7 ha sufrido el efecto dominó de la congestión del resto de vías, con más de 7 kilómetros de tráfico lento. En el área de Cruz de Gracia y La Cañada, los vehículos han avanzado a paso de tortuga durante varios kilómetros en sentido Alicante. Además, se han registrado incidencias por obstáculos fijos en Alginet, donde incluso se ha tenido que proceder al cierre del arcén, complicando aún más el flujo hacia València.

La V-31 a la altura de Quart de Poblet esta mañana. / Dirección General de Tráfico (DGT).

Incidencias en la V-31 y carreteras secundarias

En la Pista de Silla, la V-31 no se ha librado de los problemas, con obstáculos en la vía a la altura de Silla que han obligado a cerrar el arcén en sentido Alicante. Por último, un accidente en la CV-370, en las proximidades de Simetes, también ha generado retenciones en una red viaria