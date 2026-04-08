Estos días se vive un momento histórico para la humanidad: el viaje a la cara oculta de la Luna es un hito que, lamentablemente, queda eclipsado por los acontecimientos geopolíticos que nos está tocando vivir muy a nuestro pesar. Y es un hito verdaderamente importante. Con la ventaja de que podemos ver en directo el propio movimiento de la nave Orión. Ahora imagino que nadie podrá decir que este viaje a la Luna no es real, que es un montaje cinematográfico, como algunos dijeron cuando el ser humano piso este astro en 1969. Cuando se ven las imágenes de la actual misión Artemis II, uno valora aún más la hazaña alcanzada a finales de los años sesenta por aquellos astronautas que todos recordamos. Y con la carrera espacial, que tanto ha beneficiado también a la investigación atmosférica, se impulsaron los negacionismos que se han ido reforzando hasta la actualidad. No hemos llegado a la Luna, la tierra es plana, las vacunas no sirven para nada, las cremas solares no protegen… Y, en los últimos años, no hay cambio climático. Se ha desarrollado un sistema de creencias, al margen de la ciencia, que ha ganado adeptos y ha creado líderes de opinión que hoy inundan las redes sociales de mensajes estrambóticos. Se pretende ser diferente al común de la sociedad negando, en suma, a la ciencia. Es difícil de creer que esto pueda ocurrir, pero ocurre. Afortunadamente la ciencia sigue su curso, su devenir imparable, su avance continuo, sus logros imparables. Y eso nos devuelve la esperanza en un mundo difícil, a veces trágico, que deja poco margen a la alegría. Así es la vida. Kant nos decía que el progreso de la ciencia tiene por objeto facilitar la vida del ser humano. Negar lo evidente nos devuelve, por el contrario, a estadios primitivos de civilización.