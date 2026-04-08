El Consejo Local de València del Foro del Mediterráneo analizará la movilidad en las áreas metropolitanas

La movilidad ocupa, como mínimo, una hora diaria de la vida cotidiana de cualquier persona. Para trabajar, estudiar, ir al médico, a festivales, al teatro... De la movilidad también depende el transporte de mercancías. Las posibilidades son infinitas y en todas se emplean horas y horas de las vidas de las personas que habitan en ciudades y municipios. Un desplazamiento que, en más ocasiones de las que se querría, es también fuente de estrés y de desigualdades. La movilidad también genera impactos que afectan al bienestar, a la calidad de vida de las personas trabajadoras, a la competitividad de las empresas y a la economía, según coinciden los especialistas. Las formas en las que nos movemos las personas también genera graves impactos en la salud de la ciudadanía, sobre todo de la que vive en las ciudades. El 30 % de las emisiones de CO 2 en la Unión Europea proceden del sector del transporte. Y la contaminación en las ciudades causa unas 10.000 muertes al año, según datos del Ministerio de Sanidad.

Las aristas de la movilidad

Son todas las aristas sobre la movilidad, relacionada con la sostenibilidad y el cambio climático, que se analizarán en las reuniones de trabajo del Consejo Local creado por Levante-EMV para la celebración de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por el grupo editorial Prensa Ibérica. Las conclusiones sobre la movilidad que aporten los expertos convocados por Levante-EMV en el Consejo Local se presentarán el 28 de mayo en un encuentro que se celebrará, como en años anteriores, en el CaixaForum València. Y que posteriormente se debatirá en el III Foro del Mediterráneo que en esta nueva edición se celebrará en Barcelona, los días 16, 17 y 18 del próximo mes de junio.

Panel de expertos

El panel de expertos convocado por Levante-EMV contó en su primera reunión, celebrada en la sede del periódico en Vara de Quart, contó con la presencia de Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València, que fue comisario del Consejo Local del Foro Mediterráneo en la edición de 2025 y que en esta nueva edición cede el testigo a Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía Humana y que ya coordinó los trabajos de la primera edición del Foro Mediterráneo. El resto de especialistas convocados en esta nueva edición fueron Juan Miguel Albertos, catedrático del departamento de Geografía; Tomás Ruiz, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de los Transportes y del Terreno y de la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València; Carmen Zornoza, profesora del departamento de Geografía en la Universitat de València; Ana García Alcolea secretaria general de CC OO-PV; Tino Calero, secretario general de UGT-PV; Eva Blasco, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y presidenta de CEV València. En la reunión, a la que también asistieron el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí y la redactora jefa, Minerva Mínguez.

Movilidad en la crisis climática

El Consejo Local del Foro del Mediterráneo 2026 analizará en esta nueva edición la movilidad en la crisis climática para intentar proyectar una visión a una década vista y plantear las líneas maestras sobre cómo será en 2035 la red de transporte público sostenible en las áreas urbanas, sin olvidar las conexiones con las zonas despobladas. Y los hitos que pueden permitir esta transformación: el impulso del corredor mediterráneo como eje de equilibrio para una red resiliente ante las emergencias naturales. Aunque a nivel local se partirá del caso local del área metropolitana de València con las redes de Cercanías y Metrovalencia, en la zona cero de la dana y el resto de territorio que no se vio afectado por las riadas y barrancadas. Pero también el tren de la costa Gandia-Dénia. Y la descarbonización del transporte, no solo de pasajeros, sino también de las mercancías.

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Se trata, como recordaron Joan Romero y Josep Vicent Boira, primero de poner el foco en la escala local para después plantear una aportación con mirada o visión general al conjunto de todo el mediterráneo. Un espacio donde "el cambio climático exige cambiar los hábitos de movilidad" aunque, para ello, "se necesitan infraestructuras de calidad", señaló Joan-Carles Martí.