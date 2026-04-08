Vuelve la huelga a Metrovalencia del 16 al 30 de abril

Las secciones sindicales del Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocado cinco nuevos días de huelga en Metrovalencia y el Tram Alicante, como ampliación de los paros iniciados en marzo, por el malestar de los maquinistas ante la inacción de la empresa sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo. Los días y franjas horarias de las huelgas convocadas son el 16, 21, 23, 28 y 30 de abril de 2026 entre de 7 a 10 horas, de 13 a 16 y de 19 a 21 horas.

El Semaf recuerda que la convocatoria de huelga responde a 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos Comisiones de Resolución de conflictos: "10 puntos relativos a la seguridad operacional técnica y 20 puntos relativos al XIV Convenio Colectivo". Entre otras, aseguran que incluyen "el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal".

Las pteiciones del Semaf en las negociaciones con FGV. / Levante-EMV

Rechazo de la mediación ante el TAL

Desde el sindicato explican que en el marco de este conflicto "se ha celebrado hoy una nueva reunión de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL). El Semaf asegura que acudió "con plena voluntad de alcanzar un entendimiento, planteando al equipo mediador una propuesta orientada a mejorar la seguridad operativa, técnica, normativa y organizacional como eje vertebrador de la propuesta".

Aunque el sindicato explica que "FGV ha rechazado cualquier acuerdo y con ello ha preferido continuar con un calendario de conflictividad que amenaza con extenderse a lo largo del verano, rechazando establecer las medidas de mejora de la seguridad, y de la profesionalización la empresa de acuerdo a los estándares europeos que rigen en otros marcos normativos ferroviarios de España".

El Semaf aclara que el comité de huelga presentó en la mediación la propuesta de "trasladar a la comisión de convenio colectivo todas las cuestiones planteadas en la convocatoria de huelga, a condición de que FGV aceptara implantar el punto primero del acuerdo de desconvocatoria de huelga estatal, suscrito tanto por el Ministerio de Transportes como por Semaf junto con las principales organizaciones convocantes". Un punto que, según el sindicato, está "avalado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y supone el inicio de la equiparación de los sistemas de seguridad ferroviaria entre todas las redes del Estado, con independencia de la administración tutelar del servicio. La propuesta fue trasladada al equipo mediador con toda la documentación para su valoración. FGV la rechazó de plano en la misma reunión de la mediación".

Para el sindicato de maquinistas "este inmovilismo certifica que la visión mantenida durante 40 años —en la que el maquinista tiene que ser siempre el culpable y responsable de todo, sin dotarle de medios, herramientas ni reconocimiento— es la forma de gestión por la que apuesta la dirección de la empresa [de FGV], que nunca recoge avances técnicos y establecer unos marcos de seguridad apropiados, señala José Javier Bleda, Secretario de Ferrocarriles Autonómicos del Semaf. El mismo portavoz sindical se pregunta “¿cómo es posible que a nivel estatal sea posible un acuerdo de desconvocatoria de huelga de diez páginas que mejoran los sistemas de seguridad, y FGV sea totalmente incapaz de aceptar unos mínimos amparados por la AESF y el propio Ministerio de Transportes? Solamente se explica bajo la idea de que la seguridad no es necesaria, porque mientras los maquinistas asuman la responsabilidad de los fallos del sistema, nada tiene que cambiar".

Una brecha de seguridad en la red autonómica

Desde el Semaf apunta, en un comunicado que la situación pone de relieve "una asimetría estructural en el marco ferroviario español: Mientras la red estatal avanza en normas, procedimientos y sistemas organizativos que apuntalan y mejoran la seguridad ferroviaria, en las redes autonómicas el inmovilismo se perpetúa".

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El Semaf recuerda que en FGV lleva "años denunciando las condiciones que precarizarán la profesión del maquinista: alta turnicidad, condiciones de conciliación insuficientes, ausencia de desarrollo profesional horizontal, falta de fidelización en puestos con roles críticos de seguridad, régimen sancionador injusto y una clasificación profesional que no refleja la responsabilidad real del puesto. No entender que es necesario poner en valor los roles críticos y acometer las mejoras técnicas necesarias en infraestructuras, equipos y unidades de tren constituye la antesala de un sistema en el que el riesgo se traslada permanentemente al maquinista". Para el sindicato, el conflicto actual es "la consecuencia directa de la falta de respuesta institucional a reivindicaciones documentadas y registradas ante FGV desde la implantación del Semaf en la empresa".