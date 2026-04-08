Los embalses valencianos suman 6 hm3 de agua en la última semana pese a que hace un mes que no llueve

Los embalses de la Comunitat Valenciana viven un momento dulce porque siguen aumentando sus reservas. En los últimos siete días, lo han hecho en 6,81 hectómetros cúbicos (hm3), según recoge el informe de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Es la mitad de la crecida registrada en la semana precedente, cuando llegaron 12,96 hm3; y sigue siendo un dato significativo porque hace prácticamente un mes que no llueve de forma copiosa en la autonomía. En total, las presas acumulan 1.936,34 hm3 y están al 68,43 % de su capacidad total. El impulso de la última semana proviene principalmente de la presa de Cortes II con un balance positivo de 5,31 hm3; en total, acumula 102,09 hm3 y se encuentra al 86,52 % de su capacidad total, el mejor dato de toda la red valenciana.

La situación es mejor si se comparan los registros actuales con los del pasado año porque, en la misma fecha, la cantidad embalsada era un 7,8 % menor con una cifra total de 1.759,58 hm3. Evidentemente, la concatenación de borrascas desde el mes de septiembre -diez con afectación en la Comunitat Valenciana- ha dejado precipitaciones abundantes en las cabeceras de los ríos y la consecuencia directa se ve reflejada en los embalses. Esto ha provocado un aumento de la cantidad de agua acumulada en los embalses de casi 500 hm3 desde principios de septiembre.

Otro dato significativo es que se trata de un registro prácticamente inédito en 35 años. Solo en 2011 la CHJ tenía más cantidad de agua para explotar en las presas valencianas. Cabe recordar que la entidad no puede usar el agua de todas las presas del Júcar y, por eso, la cantidad a su disposición se reduce a 1.784 hm3, 150 hm3 que el total registrado en la cuenca, pero aun así sigue siendo el segundo mejor dato desde 1991, solo por detrás de los 1.823 hm3 del mencionado 2011. De hecho, a principios de año, embalses como el de Contreras o de Arquillo estuvieron desembalsando agua a mediados del mes de febrero como "medida preventiva" ante la previsión de nuevas lluvias.

Nivel de riesgo en las UTE de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). / CHJ

El año hidrológico -comienza el 1 de octubre- está dejando registros por encima de lo habitual en la mayoría de comarcas valencianas; en muchos puntos de la Safor y la Ribera, por ejemplo, se acumulan más 800 litros por metro cuadrado. Sin embargo, no todos los sistemas de la CHJ se están viendo igualmente beneficiados en cuanto a sus recursos hídricos. Actualmente, una de las UTE (Unidad Territorial de Escasez) de la confederación sigue en nivel de alerta por falta de agua, la de la Marina Baixa; y otras dos están en prealerta. Son la del Serpis y la del Vinalopó-Alacantí, aunque esta última consiguió rebajar su nivel de riesgo de alerta a prealerta el pasado mes de marzo.

Las causas

Si no llueve, ¿por qué siguen los embalses ganando hectómetros? Son varias las causas que lo explican. La primera de ellas que el suelo está saturado y muy húmedo y, por tanto, tiene menos capacidad de absorber la lluvia. Esto provoca que una gran parte acaba llegando a los ríos y, por ende, a las presas.

Otro motivo, también relacionado con las abundantes precipitaciones, es que los agricultores han reducido su demanda para el riego. Si ha llovido bastante, no es necesario porque las plantaciones se han visto beneficiadas y, por tanto, los embalses no están destinando tantos recursos para satisfacer las necesidades de los cultivos. Y, por último, está el factor deshielo que aunque menos generoso que en otros puntos de la Península Ibérica, tiene su impacto.

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La próxima semana

Los embalses valencianos podrían seguir acumulando agua porque las previsiones meteorológicas auguran posibles lluvias a partir del fin de semana, cuando se espera un cambio radical del tiempo. Si estas se cumplen, será el sábado cuando se registre una caída de las temperaturas máximas de seis grados en el litoral -València ciudad pasará de máximas de 24 grados a otras de 18- y de casi 10 grados en el interior. Asimismo se prevé la entrada de un frente de precipitaciones desde el mediodía del sábado, que entrará por el interior de la provincia de Alicante e irá desplazándose hacia al norte a lo largo de la jornada. Esta tarde se espera lluviosa en Alicante y el sur de la provincia de Valencia, pero para el domingo las precipitaciones podrían ser generalizadas.