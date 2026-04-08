Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat

El inicio de la campaña este miércoles de la declaración de la renta de 2025 ha traído algunas complicaciones en la Comunitat Valenciana, en particular, en la petición de las últimas deducciones autonómicas aprobadas por la Generalitat Valenciana vinculadas a los gastos sanitarios o deportivos así como a la compra de instrumentos musicales.

En concreto, algunos de los que han solicitado aplicarse las nuevas deducciones sobre salud bucodental, visual o gimnasio para las rentas de hasta 60.000 euros o la nueva desgravación sobre elementos musicales se han encontrado un mensaje: "Casilla/s inhabilitada/s temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma. Espere a que esté/n habilitada/s para su presentar su declaración". Es decir, que estas deducciones no se están pudiendo pedir por parte de los "más madrugadores" según ha denunciado el PSPV.

Captura de pantalla de una declaración de la renta, este miércoles. / Levante-EMV

Las deducciones citadas, tanto la ampliación de las de salud bucodental y deporte hasta rentas individuales de 60.000 euros como las relacionadas con las compras musicales, fueron aprobadas vía decreto ley por el Consell en febrero de este mismo año, con retroactividad para la declaración de 2025, mientras que las Corts acabaron convalidándolas a finales de marzo y se ha publicado este miércoles en el DOGV, un margen temporal que parece no haber sido suficiente para empezar a ser efectivo en el primer día de campaña.

La Agencia Tributaria prevé devolver 13.271 millones en la campaña de la renta de 2025 / Levante-EMV

Fuentes de la Conselleria de Hacienda señalan que es el programa Renta Web, dependiente de la Agencia Tributaria estatal, el que no ha introducido los cambios "a tiempo", algo que también ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Asimismo, según la conselleria, la Agencia Tributaria ya ha comunicado a la Generalitat Valenciana que está implementando estos cambios en el programa para que estén disponibles “lo antes posible” y los valencianos puedan seleccionar las casillas para aplicarse estas deducciones.

De hecho, la AEAT en el manual de renta y en el propio programa están advirtiendo mediante avisos de esta circunstancia, emplazando a los contribuyentes que quieran aplicarse estas deducciones a presentar la declaración pasados unos días, cuando ya estén disponibles las casillas. Una vez que se solucione el problema se habilitará para las nuevas deducciones (en el caso de la Comunitat Valenciana la referente al fomento de la música) la casilla ‘Otras deducciones’, mientras que en el caso de las deducciones modificadas (la ampliación de los niveles de renta en las sociosanitarias y deportivas) se actualizarán los cálculos.

No obstante, pese a las explicaciones de Hacienda, los socialistas valencianos han afeado al Ejecutivo autonómico que sea un "desastre" a la hora de llevar a cabo sus políticas y no haya previsto esta situación. "Si la deducción de impuestos es la medida estrella del Consell, debería haberse dado prisa por tenerla aprobado antes sabiendo cuándo iba a ser la declaración de la renta", ha criticado el síndic de la formación, José Muñoz.

Fernando Bustamante

Otras deducciones

Sí que están en pleno funcionamiento la serie de deducciones autonómicas que se aplican en la Comunitat Valenciana desde antes de este año. Una de las más destacadas es la del alquiler por la que los inquilinos pueden deducirse un 20% del total con un tope de 800 euros; que sube hasta el 25% con tope de 950 euros para personas de hasta 35 años, con discapacidad reconocida o víctimas de violencia de género; y un 30% con tope de 1.100 euros al cumplir dos o más requisitos siempre que no se superen los 47.000 euros de renta conjunta o 30.000 individual.

Los valencianos también pueden deducirse hasta un 30% de los gastos en actividades deportivas que hayan desembolsado en el año 2025 con un límite de 150 euros por persona. La deducción sube hasta el 50% si el contribuyente tiene más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 33%, y alcanza el 100% cuando se superan los 75 años o el grado de discapacidad es del 65% o superior.