Familias de víctimas del franquismo llevan más de 6 años esperando los resultados de las muestras de ADN

"Hay cuerpos de fosas exhumadas en 2018 y 2019 cuyas muestras de ADN aún no han entrado en el banco público. Hay familias a las que aún no se les ha podido hacer el proceso de identificación. La realidad es que hay un tapón, un embudo, en casi todos los bancos de ADN públicos y las familias esperan durante años el resultado de las muestras que permiten la identificación (o no) de sus seres queridos". ArqueoAntro es una asociación formada por arqueólogos, antropólogos, restauradores, conservadores, médicos forenses, historiadores y documentalistas que llevan años trabajando en la exhumación de fosas comunes en la Comunitat Valenciana y en otras autonomías.

Por ello, afirman que la actualidad la Comunitat Valenciana existe una gran cantidad de muestras de ADN que no están siendo procesadas. "Por suerte para la Comunitat Valenciana, en las dos últimas legislaturas se realizaron muchas exhumaciones. En 2016 solo se habían exhumado 50 víctimas y a día de hoy son más de 3.000. Pero eso implica una cantidad ingente de muestras, pero no todas han llegado al banco público. De hecho, la previsión era que las muestras procesadas en empresas privadas de genética que no han conseguido la identificación se llevaran al banco público, que tiene más y mejores medios, para continuar ese proceso que había quedado inconcluso", afirma Miguel Mezquida, desde la asociación especializada.

Desde ArqueoAntro lo explican con un ejemplo: "La fosa 100, del cementerio de Paterna, fue exhumada en 2019. Con las primeras pruebas que se pudieron hacer, con el presupuesto de ese momento, solo se consiguieron 3 identificaciones. Conseguimos otra subvención para hacer un contra peritaje con otra empresa e identificamos a 4 personas más. En total, 7. Pero quedan 10 más por identificar y ahí es donde entra en escena la secuenciación masiva de Fisabio. Ellos van recibiendo más muestras y se coteja el ADN con el de las familias. Tenemos un goteo constante de solicitudes, solo hay 3 empresas genéticas en toda España (para unas 8.000 víctimas a nivel estatal) y la realidad es que hay un embudo importante a nivel privado y a nivel público en el trabajo de laboratorio genético. Y la espera dura años".

El tiempo en contra

En la exhumación de fosas comunes y la identificación de las víctimas, el tiempo es un factor determinante. Y juega en contra. Por ello, para agilizar los tiempos, desde la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo de las fosas comunes de Paterna solicitan más fondos para Fisabio y el banco de ADN. "Para nosotros el trabajo que realiza el banco de ADN es muy importante y fue un gran paso porque antes cada empresa tenía sus muestras y no se podían cruzar. Porque una familia puede pensar que su ser querido está en una fosa pero pude que no esté ahí, y si esa otra fosa la había exhumado otra empresa ya no había manera de hacer el cruce. El banco de ADN facilita la identificación y fue un paso muy importante para todas las familias. Por eso es importante que se le dote presupuestariamente porque ahí van muestras de toda la Comunitat Valenciana. Necesitamos que se siga apostando por el banco de ADN porque se sigue identificando, a cuenta gotas, pero el trabajo continúa y es clave para las familias", explica Amparo Belmonte, presidenta de esta plataforma que reúne a más de 500 familias repartidas por todo el territorio español.

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La Asociación de familiares de desaparecidos en el Frente de Levante, por su parte, llevan ya 7 años esperando que desde la Comunitat Valenciana les tomen las muestras de ADN. "Buscamos a 144 combatientes que proceden de 13 comunidades autónomas. Creamos la asociación en 2019 y en ese momento desde ArqueoAntro nos tomaron las muestras de ADN. Ahora desde Fisabio nos piden que vayamos de forma presencial pero nosotros queremos que aprovechen las muestras que dimos porque son las más valiosas (las de familiares de primer y segundo grado), y si hay que hacer más, que nos envíen un kit. Pero no hay manera. A finales de 2025 nos pidieron que recopiláramos y entregáramos una serie de documentación y en esas estamos. Todo cuesta demasiado y no nos ayudan. Esa es la realidad", concluye la presidenta de la asociación, Feli González.