La jueza de la dana cita de nuevo al bombero que dijo que los "jefes" de la exconsellera Pradas le "cortaron las alas"

El juzgado de la dana ha citado a declarar a una nueva remesa de testigos: nueve declaraciones testificales para las próximas semanas, según una diligencia de ordenación dictada este miércoles por el letrado de la Administración de Justicia. Las comparecencias se extenderán entre el 8 y el 25 de mayo e incluyen a bomberos forestales, agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, y la directora de un centro de día de Picanya.

La primera de las citas está fijada para el 8 de mayo, cuando comparecerá como testigo un bombero forestal que ya declaró el pasado lunes y aportó sus 'whatsapps' con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa. La conversación han abierto una derivada en la investigación judicial de la dana porque, el pasado mes de febrero, el bombero apoyó a la exconsellera y lamentó que Pradas tuviera "jefes por encima" que le fueran "cortando las alas". Todo ello en una nota de audio dirigida a la exdirigente a la que dos acusaciones - Acció Cultural del País Valencià y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O- se acogieron para pedir su citación de nuevo.

“Nada, Salomé Pradas, estate tranquila, porque al final sigo diciendo que, para mí, hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron”, afirmaba el bombero en su audio, dirigido a Pradas, y añadía que “tanto tú como nosotros teníamos nuestros jefes por encima […] y tú tienes a tus jefes por encima, que al final, si te van cortando las alas...”. Según Acció Cultural, "manifiesta conocer el contenido de la conversación que la sra. Pradas mantuvo con un tercero, sostiene que la responsable de la emergencia tenía 'jefes' que le impidieron realizar determinadas actuaciones y que le cortaron las alas".

Así pues, el juzgado de Catarroja ha citado a declarar como testigo de nuevo a este bombero, al que también ha requerido que aporte los videos que dijo haber recibido sobre la emergencia del personal de la empresa pública de bomberos, SGISE y en relación con las grabaciones de distintos momentos de la emergencia

Agentes medioambientales de la CHJ

Los días 12 y 13 de mayo están reservados para cuatro testigos vinculados a la gestión forestal y medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la catástrofe. El 12 declararán el jefe de zona del área centro y el responsable de la subzona Valencia centro. Al día siguiente lo harán dos bomberos forestales. El 15 de mayo están citados un jefe de comarca y un agente con municipio asignado en Sot de Chera.

Las citaciones llegan después de que la Audiencia de Valencia enmendara la postura de la jueza de la dana, que en un principio había rechazado citar a los agentes del organismo de cuenca. El tribunal consideró que "parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos".

El trabajo de estos agentes era impirtante en la vigilancia in situ de los barrancos, puesto que la CHJ solo tiene un sensor de caudales en el barranco del Poyo, a la altura de Ribarroja, pero el resto de barrancos tributarios a este aguas abajo como el barranco de l'Horteta, el del Gallego o La Saleta, quedan fuera de la cobertura del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El presidente de la CHJ, Miguel Polo aseguró que los agentes medioambientales y guardas fluviales aquel día "realizaron su función de vigilancia de forma itinerante, desplazándose en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, a los puntos que pudieran ser más conflictivos en cada momento en base a su conocimiento sobre el terreno. Asimismo, señaló a la Generalitat Valenciana para asegurar que "no hubo en ningún caso una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia a esta Confederación Hidrográfica, ni durante la fase de preemergencia ni una vez declarada la fase de emergencia".

Hace semanas, compareció en la comisión de investigación del Senado el que fuera jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ en la Dana, Ricardo Domínguez, quien reiteró que las cuestiones debatidas sobre los efectos de la dana en la población “nada tienen que ver” con las funciones de su servicio, que se limitan a la inspección, control y vigilancia del dominio público hidráulico, lejos de las de emergencias o protección civil. “Nuestro trabajo principal viene después de las lluvias”, explicó, a través de la elaboración de informes sobre los daños que estas avenidas han producido en los cauces. Por ello, insistió en que la obligación de su servicio no era "la de informar".

Con todo, lo cierto es que en documentos del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende directamente la CHJ, se recoge entre las funciones de los agentes medioambientales no solo el "seguimiento de los daños causados en el dominio público hidráulico durante episodios de avenidas e inundaciones" sino también la "realización de aforos, información sobre crecidas y control de calidad de las aguas". Domínguez explicó que los agentes realizan estas tareas cuando se les requiere, por ejemplo cuando hay problemas de comunicación de los sensores automáticos.

La exalcaldesa de Chiva

La exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, del PP, que dejó el cargo tras perder una moción de censura poco después de la dana, deberá presentarse el 22 de mayo. Cabe recordar que Chiva, situado en la cabecera del barranco del Poyo, fue uno de los municipios afectados de lleno por la riada. Se trata de la segnda alcaldesa de la dana que pasará a testificar ante la jueza, que ya ha citado al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

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La última de las comparecencias la protagonizará el 25 de mayo la directora del centro de día Lloc del Mayor de Picanya, localidad que registró un elevado número de víctimas mortales.