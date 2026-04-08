Una llamada revela la "alarma social" por la presa de Buseo tras la dana: "Necesito conocer la seguridad del pantano"

"Se está creando un estado de alarma social en el pueblo debido a que se desconoce la situación del pantano de Buseo". Es lo que le dijo el alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, a un técnico de Emergencias dos días después de la dana, todavía en pleno shock por la catástrofe y en plena incertidumbre sobre el estado de las infraestructuras y de la población tras la riada, que dejó dos fallecidos aguas abajo de Buseo. Así lo muestra una llamada entre el primer edil y el departamento de la Generalitat Valenciana, que se ha incorporado a la investigación de la dana que sigue el juzgado de Catarroja.

La llamada, del 31 de octubre a las 20.28 horas de la tarde, fue efectuada por el responsable municipal de Sot de Chera para conocer, perocupado, el estado de la infraestructura hídrica ubicada aguas arriba. "Se está creando un estado de alarma social en el pueblo debido a que se desconoce la situación del pantano de Buseo", expuso el alcalde, quien insistió en que había "muchos rumores pero no sabemos nada cierto". Por ello, pidió: "Necesitamos confirmación de la seguridad del pantano de Buseo".

El técnico respondió que había un especialista a pie de presa y que el agua se encontraba a un metro y medio por debajo del límite de coronación, con el aliviadero "prácticamente sin tirar agua". "Pueden estar tranquilos con respecto a la situación del envase", señaló el funcionario. El alcalde preguntó entonces si había alguna fisura o algún problema estructural, a lo que el técnico respondió que en ningún momento habían existido "daños ni fisuras ni problemas estructurales en la presa", apuntó.

La de Buseo es la única presa de titularidad de la Generalitat Valenciana y se desbordó el día de la dana al no poder desaguar toda la lluvia que llegaba al embalse. El intenso temporal descargó más de 400 litros por metro cuadrado en la zona de la presa, superó las previsiones y el caudal que salió de la instalación pasó de 200 a más de 900 metros cúbicos por segundo. El desbordamiento de la presa de Buseo fue la causa directa de dos de los 230 fallecidos el fatídico 29 de octubre: un padre y su hijo pequeño fallecieron en el municipio de Sot de Chera, según relató a la magistrada la mujer y madre de los dos fallecidos, al inicio de la instrucción. Aunque en la cuenca del Turia fallecieron un total de nueve personas de las 230 víctimas mortales que dejó la nada.

Según un informe de la compañía gestora de la infraestructura -la explotación está externalizada-, la seguridad de la presa era "insuficiente" en un caso como la Dana y "no cumpliría con lo exigible en la normativa", según documentación incorporada al sumario. La presa, que data de 1903, nunca había sufrido un desbordamiento como el registrado aquel día. La grabación aportada ahora por Emergencias añade un nuevo elemento a la causa: mientras los vecinos de Chera vivían en estado de alarma dos días después de la riada, el centro de coordinación les trasladaba un mensaje de tranquilidad sobre una presa cuya seguridad estructural había estado en cuestión durante la propia emergencia.

En ese contexto a noche del 29-O estuvo marcada por la preocupación de los técnicos sobre el estado de la infraestructura. Un técnico de la empresa gestora remitió un correo electrónico a las 20.41 horas del 29 de octubre a la Confederación Hidrográfica del Júcar donde exponía los datos de caudales que entraban al embalse y alertaba de una previsión de desbordamiento en tres horas y media por el aliviadero lateral. A las 0.10 horas de la madrugada del día 30, el técnico informó nuevamente tanto a la CHJ con datos según los cuales se había superado la cota de coronación de la presa, y advertía de que la instalación tenía un punto de debilidad en el estribo de la margen izquierda, que en 1957 había sufrido una brecha.

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Aun así, la Generalitat Valenciana no activó ningún aviso hasta las 9.15 horas del día 30, cuando activó la emergencia por el plan de presa. La Conselleria de Agricultura, que dirige Miguel Barrachina, señala a la CHJ como la responsable de canalizar la información de la presa.