Un pionero barómetro de la Generalitat Valenciana busca detectar la depresión o la ansiedad entre 42.000 escolares

Más de 42.000 escolares de los colegios e institutos de la Comunitat Valenciana participaron en un primer barómetro para analizar la salud mental de los menores de entre 12 y 16 años a finales del primer trimestre. En unas semanas, se tendrán los resultados la segunda oleada -se está respondiendo en este momento- y se podrán comparar los datos. Se trata de una iniciativa pionera en España -no tiene réplica en otras autonomías- y en la mayoría de países de la Unión Europea, tanto por la magnitud de la muestra como por su periodicidad, impulsada en colaboración por las consellerias de Sanidad y Educación. El objetivo es detectar indicios de enfermedades psicológicas como la depresión, la ansiedad, la pérdida de calidad de vida o si hay ideas suicidas o de autolesiones, además de estudiar las fortalezas y necesidades relacionadas con su salud mental. Y, sobre todo, observar la evolución de los resultados cada tres meses; no solo a nivel general, también por departamentos de salud.

"Buscamos no tanto la tendencia, sino la prevalencia", explica el director general de Salud Mental de la Generalitat, Bartolomé Pérez. El diseño de la estrategia ha corrido a cargo del personal de las Unidades de Detección Precoz de la salud mental en el ámbito educativo, puestas en marcha hace poco más de un año con un balance de 3.300 escolares atendidos en sus primeros 12 meses. El barómetro consiste un test de 30 minutos a través de Internet, con el que el alumnado participante se enfrenta a una batería de pruebas psicométricas y que ofrecen datos de 'screening', de muestreo, regulados.

Con los resultados a partir del segundo barómetro, Sanidad pretende diseñar acciones a emprender en los colegios e institutos de toda la Comunitat Valenciana o en los de un área concreta. Hasta ahora solo dependen de la retroalimentación del profesorado y de los casos diagnosticados a través de las unidades de detección precoz. Si se constata la utilidad de la muestra, Pérez detalla que la intención es "combinar estos test genéricos con otros monográficos para tener información, por ejemplo, sobre los trastornos de conducta alimentaria". "El objetivo -, prosigue- es aprovechar la tecnología disponible en los centros escolares y obtener datos a coste cero".

Un total de 664 casos de ideas suicidas

El balance del primer año de las Unidades de Detección Precoz en los colegios han atendido, como se ha citado anteriormente, a un total de 3.305 alumnos; 1.536 en la provincia de Valencia, 1.435 en Alicante y 335 en Castellón. El 20 % de los menores atendidos, concretamente 664, fueron por ideas suicidas o de autolesiones, lo que da cuenta de la importancia de la puesta en marcha de este servicio. "No me atrevo a decir que hemos salvado 664 vidas -, afirma el director general-, pero la intervención es muy importante porque sabemos que la prevención del suicidio pasa por escuchar, detectar y actuar a tiempo".

Jornadas de balance de las Unidades de Detección Precoz por el año en funcionamiento. / GVA

Es la principal sintomatología detectada, seguida muy de cerca por la afectiva y emocional con 653 casos, solo 12 menos. Otros problemas observados con frecuencia son los de conducta -443 caso y el 13,4 %-; o de ansiedad y síntomas relacionados, con 414 casos, el 12,5 %. Las unidades han registrado 323 casos de sospecha de trastornos de neurodesarrollo (9,8 %), otros 241 vinculados al estrés, situaciones traumáticas o crisis; y 164 problemas de convivencia o violencia escolar. En adición, se han detectado 117 casos de absentismo o problemas escolares, 84 de posible trastorno de la conducta alimentaria y 51 vinculados a otras situaciones.

Según Pérez, los datos evidencian la importancia de intervenir de forma temprana. "Detrás de cada caso hay un menor que está atravesando una situación difícil -, comenta-. Detectar a tiempo el malestar emocional permite ofrecer apoyo antes de que el problema se agrave y acompañar tanto al alumnado como a su entorno familiar y educativo".

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Complementario a la dana

El ámbito de la salud mental ha cobrado importancia en la autonomía valenciana en los últimos años por dos motivos: el contexto general y la tragedia de la dana del 29-O, por la que se temía una "hecatombe" psicológica, aunque finalmente fue menor de la esperada, como han transmitido fuentes oficiales en varias ocasiones. Pese a ello, la vigilancia continúa. Hace un par de meses, el Ministerio y la Conselleria de Sanidad tienen en marcha una encuesta a 10.900 personas de 23.200 hogares para analizar el impacto psicológico de la catástrofe climática durante tres años con encuestas tanto a menores, como hace el barómetro, como a adultos.