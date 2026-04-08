Servicios Sociales, Cáritas y la conselleria avalan a un joven que será deportado mañana: "Si regreso a Marruecos soy capaz de cualquier cosa"

Oussama Moumen lleva 10 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por no tener la documentación en regla. Ese es su único "delito". Sí tiene certificado de empadronamiento y tarjeta sanitaria. Sin embargo, fue detenido en una cafetería tras un control "de perfil racial". Mañana jueves será deportado a Marruecos y el joven está destrozado: "Si regreso a Marruecos soy capaz de cualquier cosa". No quiere regresar tras huir de allí hace tres años y llegar hasta Almería en patera.

En estos tres años en España, el joven no ha perdido el tiempo y se ha establecido en Vinaròs donde vive en un piso compartido donde está empadronado. El joven también tiene tarjeta sanitaria y está centrado en aprender el idioma y es usuario de Servicios Sociales, Cáritas y de la oficina Mentora, de la Generalitat Valenciana, donde se trabaja en procesos de emancipación de jóvenes migrantes. Los tres organismos ha emitido informes favorables donde rechazan al expulsión de Oussama.

La Administración se niega a la expulsión

"Siempre se ha mostrado dispuesto y colaborativo", recalca el informe de Cáritas. Desde los Servicios Sociales de Vinaròs recalcan que el joven lleva un tratamiento sanitario "que sigue activo", que cuenta con certificado de empadronamiento, que recibe una ayuda económica "que él gestiona de forma adecuada" y que asiste de forma periódica a clases de castellano "para la adquisición de competencias lingüísticas". "En todo momento se ha mantenido proactivo y colaborador con buena participación y compromiso en las acciones propuestas", recalca el informe.

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Desde la Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones exigen la libertad "inmediata" de Oussama. "Todas las administraciones emiten informes contra su expulsión. Ya está bien de controles y detenciones de personas que no han cometido ningún delito. Oussama está trabajando en su integración, la Administración lleva desde hace tiempo un seguimiento de su caso y no se merece ser expulsado del país. Huyó de Marruecos y regresar tiene un riesgo real para él", afirman.