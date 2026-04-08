València debate sobre el patrimonio 'recuperado y cuidado' de la obra pública

El 2º Congreso Internacional del Patrimonio de la obra pública y de la ingeniería civil, recala durante dos días en València, tras la primera jornada de bienvenida celebrada el martes en Castelló y antes de su clausura prevista para el viernes en Alicante. Un congreso que reune a cerca de 500 congresistas y que cuenta en su programa con 170 ponentes y que convoca a especialistas, instituciones y profesionales del sector para reflexionar sobre el valor y los retos del patrimonio de las infraestructuras.

La apertura de las sesiones del Congreso en València ha contado con las intervenciones de Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunitat Valenciana; Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos; Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia; Juan Giner, concejal de Urbanismo y Vivienda del ayuntamiento de València y Hugo Morán, Secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica que se ha conectado online.

Segunda jornada en al auditorio Santiago Grisolía del Congreso Internacional del patrimonio y de la obra pública y de la ingeniería civil. / Kike Taberner/ II Congreso Internacional del patrimonio de la obra pública

En su intervención, Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunitat Valenciana ha señalado que: ‘atraer a la Comunitat Valenciana un congreso de esta envergadura con una gran representación de ingenieros de caminos de toda España y con una amplia representación iberoamericana le dan una dimensión del compromiso de nuestra profesión con la sociedad a través de las obras de ingeniería civil’. Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, ha destacado que: ‘durante cuatro días la Comunitat Valenciana se convierte en un potente epicentro de promoción y difusión del valioso patrimonio de las obras públicas españolas’. Al tiempo que ha añadido que: ‘este encuentro es una oportunidad excepcional para reivindicar la importancia que las infraestructuras han tenido en la protección ciudadana con obras tan importantes como el encauzamiento del río Turia, que durante la dana salvó miles de vidas’, aunque algunos ingenieros y arquitectos creen que agravó las inundaciones en l'Horta Sud.

Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia ha aprovechado para apuntar que: ‘el patrimonio asociado a infraestructuras como las carreteras, que vertebran nuestro territorio de interior, también son un valor que conviene recuperar, como los trabajos que realizamos en la antigua carretera de Madrid a su paso por Contreras, ya que se trata de la última carretera proyectada en España a finales del siglo XIX’. Juan Giner, concejal de Urbanismo y Vivienda del ayuntamiento de València ha comentado en su intervención que: ‘Si hay un lugar donde la ingeniería civil es mucho más que una disciplina es Valencia. El conocimiento y el trabajo de los ingenieros es fundamental porque construye y protege un futuro más seguro para todos”. Y ha recordado que: “reclamamos un plan sur que solo será posible con el conocimiento de los participantes en este congreso y por ello, esperamos en estos días conocer soluciones”. Hugo Morán, Secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica ha comentado que: ‘tenemos siempre presente que las infraestructuras son testimonio básico de una era y de un país. Son una pieza fundamental de la articulación de un territorio. Las infraestructuras han modelado la economía y la obra pública nos permite construir y transformar el paisaje, son, en definitiva, un soporte de seguridad y desarrollo y son una pieza fundamental de la articulación de un territorio’.

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A lo largo de este primer día en València se han sucedido en tres salas ponencias relativas a la caracterización del paisaje, obra hidráulica, ferrocarril e infraestructuras portuarias y urbanas, entre otras grandes áreas. El congreso, que se celebra del 7 al 10 de abril de 2026 en Castelló, València y Alicante, aborda durante cuatro días la conservación, puesta en valor y rehabilitación del patrimonio de la ingeniería civil, así como su papel en la construcción del paisaje y la reactivación turística.