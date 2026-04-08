Las Corts activa la cuenta atrás para poder aprobar presupuestos antes de verano

Casi como si se tratara de uno de esos grandes marcadores que se instalan en las ciudades que van a acoger unos Juegos Olímpicos, las Crots ha puesto en marcha su propia cuenta atrás: la que permitiría al Consell, en caso de así desearlo, aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 antes de que termine el actual periodo de sesiones, o lo que es lo mismo, irse a las vacaciones de verano con nuevas cuentas o renunciar ya a tenerlas en este ejercicio.

Los letrados del parlamento valenciano han informado a los grupos que para que en el último pleno previsto antes de las vacaciones puedan votarse y en su caso recibir luz verde unos presupuestos, estos han de remitirse a las Corts en menos de 9 días hábiles. Esto supone, en tiempo real, menos de dos semanas. Siempre, claro está, que los propios grupos parlamentarios que sostienen al Consell (PP y Vox) no opten por jugar con algún tipo de pleno extraordinario final que permita ganar algo de margen.

El aviso de los servicios jurídicos de las Corts, desvelado en rueda de prensa por el síndic del PSPV, José Muñoz, llega con la situación de las cuentas paradas. Al menos, a simple vista. Porque pese al deseo manifestado del president Juanfran Pérez Llorca de poder sacar adelante unos nuevos presupuestos que permitan regularizar la situación de los que hoy tiene prorrogados, de momento, sus aliados parlamentarios de Vox aseguran que no hay negociación alguna al respecto.

Imagen de la junta de síndics de este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Igual que viene ocurriendo desde hace casi dos meses, el síndic de los voxistas, José María Llanos, ha contestado con un rotundo "no" a la pregunta de si había habido conversaciones con el Consell por las cuentas. "No, no hay negociación", ha reiterado. Es más, Llanos ha dejado la pelota en el tejado del Ejecutivo autonómico y del propio president porque es quien debe plantear un proyecto financiero, aprobarlo en el pleno del Consell y posteriormente presentarlo a la cámara autonómica, donde tiene un trámite de alrededor de dos meses.

Confianza del PP

De los plazos son conscientes los de Santiago Abascal que admiten que será complicado tener nuevas cuentas antes del 28 de mayo, cuando se aprobaron el año pasado las hoy prorrogadas, pero que tampoco parece importunarles en exceso. "Partimos de una excepcionalidad, si no es en mayo, podrían ser cualquier otro mes", ha indicado, evitando meter prisa y mostrándose dispuestos al pacto: "Nuestra respuesta ante cualquier solicitud es negociar y dialogar, si llama, al señor Pérez Llorca le abriremos la puerta".

Qué pedirán los voxistas en esta negociación no lo ha especificado más allá de indicar algunas generalidades como "políticas reales" o "bienestar para los valencianos" y remarcar que lo pactado se ha de ejecutar, algo que, respecto a los de 2025, ha admitido que no se ha llegado al 100 %. Esas exigencias que fijen los voxistas dan pavor a la izquierda que alertan de que serán "recortes" y medidas "racistas" y "contra los derechos de colectivos", en palabras de Muñoz y de la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. "No esperamos nada bueno", ha añadido.

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Pese a esa cuenta atrás activada, en el PP han preferido tomárselo con filosofía y además de que su síndic, Fernando Pastor, haya mostrado optimismo y "confianza" en la actuación de Llorca, se han centrado en criticar que el Gobierno de España va a por el cuarto ejercicio sin nuevas cuentas. "No sé si faltan 9 días para presentar o no presupuestos en las Corts, lo que sí que sé es que el Gobierno de España lleva ya más de 1.500 días sin presentar los suyos", ha sentenciado.