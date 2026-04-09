El alcalde de Canet y el estanquero de Ontinyent, las últimas víctimas identificadas de las fosas de Paterna

El día que Vicente Ribelles Nebot fue fusilado su hija mayor, Antonia, acudió al cementerio de Paterna decidida a llevarse a casa el cadáver de su padre. Fue el 17 de noviembre de 1939. No se lo permitieron, pero la joven vio cómo tiraban el cuerpo sin vida de su padre a la fosa común (la 95). El hombre fue el primer alcalde democrático de Canet d'En Berenguer y en cuanto acabó la guerra lo detuvieron dejando en la indigencia a su mujer y a sus cinco hijas.

Juan Mollá Gandia era el estanquero de Ontinyent. Afiliado, primero a Izquierda Republicana y luego al Partido Socialista, fueron a detenerle y, de paso, se quedaron con su negocio. El mismo día que lo detuvieron dejaron a su mujer y a su tres hijos en la calle. Literalmente. La mujer salió con su hijo pequeño, Rafael, en brazos. Juan fue fusilado el 29 de agosto de 1940. Sin embargo, no fue "a la fosa grande" (numerada como la 126). Le enterraron aparte junto a un joven (José Vercher).

La nieta de Vicente Ribelles (hija de aquella Antonia que fue al cementerio con la firma intención de llevarse el cuerpo de su padre) y el hijo de Juan Mollá (aquel niño que salió del estanco en brazos de su madre y que hoy tiene 90 años) recibirán este domingo los restos de sus seres queridos tras una espera que ha durado 87 años. Tras las exhumaciones de las fosas y las muestras de ADN las identificaciones han sido posibles. Los últimos restos identificados se entregarán a sus familias este domingo, en un acto homenaje, en el cementerio de Paterna.

El estanquero de Ontinyent fusilado y enterrado en una fosa del cementerio de Paterna / Levante-emv

Memoria y reparación

La fosa 95 ha sido de las últimas en ser exhumadas en el cementerio de Paterna. Vicente Ribelles es el tercer identificado. "Lo fusilaron en el 39 pero le abrieron el expediente de responsabilidades políticas cuatro años después (en el 43) para explicar que 'las gestiones pertinentes han dado como resultado ser persona francamente izquierdista, perteneciente a la UGT desde su formación habiendo desempeñado desde 1936 el cargo de alcalde' así que ese fue su delito y por eso lo asesinaron", explica la presidenta de familiares de represaliados de la fosa 95.

Noticias relacionadas

Para Rafael, la entrega de los restos de su padre son palabras mayores. "Nunca me hablaron mucho porque había miedo. Terror, Pero sí sabíamos donde estaba enterrado e íbamos a visitarlo. Mi tío, el hermano de mi madre, nos explicó que él fue a dejar una caja para que lo enterraran ahí, y por eso creo que está aparte. Cogíamos el tranvía y desde Manises íbamos a pie. Debajo de un algarrobo comíamos una tortilla de espinacas", explica el hombre, emocionado. El acto del domingo sabe que será intenso... pero reparador. "Toda una vida esperando este momento".