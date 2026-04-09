Aplazan la expulsión de un joven marroquí tras solicitar asilo: "Tiene padrón, tarjeta sanitaria y está a punto de conseguir los papeles"

Oussama Moumen pasará al menos una semana más en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a pesar de no haber cometido delito alguno. La deportación del joven estaba prevista para hoy pero finalmente ha quedado paralizada tras haber solicitado asilo internacional. El joven de 23 años tiene certificado de empadronamiento, tarjeta sanitaria y el proceso de regularización abierto para conseguir su documentación. De hecho, cuenta con expedientes de Servicios Sociales, Cáritas y de la oficina Mentora, de la Generalitat Valenciana, que rechazan su expulsión. Y ni así.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE exigen que se revoque la orden de expulsión y la puesta en libertad de Oussama, el proceso de integración y muy cerca de conseguir la regularización en España. Por ello, han presentado una solicitud para conseguir la documentación mediante el expediente de arraigo. "Todas las administraciones emiten informes contra su expulsión. No ha cometido ningún delito. Oussama está trabajando en su integración, la Administración lleva desde hace tiempo un seguimiento de su caso y no se merece ser expulsado del país. Huyó de Marruecos y regresar tiene un riesgo real para él", afirman desde la Campaña por el Cierre de los CIE.

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Víctima de una agresión y seguimiento sanitario

Desde la delegación del Gobierno desconocen el futuro de Oussana Moumen y hacen referencia a un proceso judicializado en Murcia que, sin embargo, responde a una agresión que sufrió el joven, según ha posido saber este diario. Fue víctima y tras aquella agresión aún mantiene seguimiento sanitario, tal y como consta en uno de los expedientes de los Servicios Municipales de Vinarós. La decisión política de revocar al orden de expulsión de un joven en proceso de integración, con informes favorables de las Administraciones que trabajan con él, sigue en el aire.