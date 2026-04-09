CSIF alerta de la intención de la supresión de 200 plazas de refuerzo en juzgados valencianos este verano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este jueves de "la intención de la Conselleria de Justicia de suprimir 200 plazas de refuerzo en los juzgados de la Comunitat Valenciana" este verano. El sindicato ha advertido del "colapso" que se puede producir en "numerosos" de estos juzgados, "ya de por sí saturados", con una medida que "supondrá, en la práctica, una merma de plantilla". CSIF, que se ha pronunciado de este modo en un comunicado, ha pedido que se oferten plazas con comisión de servicio y que, a su vez, se contrate a interinos para las vacantes que generará ese desplazamiento.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha aludido a "la resolución de la Dirección General de Justicia, con fecha 7 de abril, en la que literalmente afirma que se ha considerado no prorrogar los refuerzos que aparecen relacionados en el Anexo I que acompaña a la presente resolución, por lo que, a la fecha prevista de fin, el 30 de junio de 2026, no serán prorrogados, finalizando, por consiguiente, el nombramiento del personal nombrado en dichos puestos de refuerzo".

El sindicato ha destacado que, "en la práctica, esto supone la no contratación de más de 200 profesionales para reforzar los juzgados de la Comunitat Valenciana". Asimismo, ha remarcado que la medida "agrava una situación que comenzó en junio del pasado 2025, cuando se prorrogó la incorporación de los refuerzos hasta septiembre y se quedó el verano sin cubrir". CSIF ha añadido que "posteriormente, en Navidad, y con el pretexto de la conversión de puestos en jefaturas y de la falta de numeración de plazas, se produjo el cese de numerosos profesionales en diciembre", al tiempo que ha precisado que "hasta mitad de marzo no cubrieron bajas ni jubilaciones".

El sindicato ha señalado que "ahora, con la nueva resolución, la Conselleria de Justicia ha dado un paso más allá en medidas que están debilitando plantillas e incrementado la saturación de los juzgados valencianos, que lideran la tabla nacional en carga de trabajo". La central sindical ha lamentado que "quieran ahorrarse 200 sueldos sin tener en cuenta el perjuicio que significa en la atención a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana".

CSIF ha pedido a la administración autonómica que "convierta esas 200 plazas en estructurales y las oferte de manera inmediata en comisión de servicio". "De esta forma, podrían solicitarlas los funcionarios de Justicia y estar cubiertas para el 1 de julio", ha indicado. Además, ha instado a la conselleria a nombrar "personal interino para cubrir las plazas que se queden temporalmente vacantes al marcharse su titular en las comisiones de servicio antes referidas".

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"Ni los funcionarios destinados en esos juzgados, que habrán de abordar su carga de asuntos con menos plantilla, ni los ciudadanos con asuntos en esos órganos tienen por qué pagar los platos rotos de la falta de previsión de Conselleria", ha remarcado CSIF.