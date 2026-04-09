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El "empujón" en plena dana

Una imagen de Pradas, Argüeso y el subdirector de Emergenicas, Jorge Suárez, en el centro de emergencias el día de la dana

Una imagen de Pradas, Argüeso y el subdirector de Emergenicas, Jorge Suárez, en el centro de emergencias el día de la dana / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La investigación de la dana está aportando muchos detalles sobre lo sucedido el 29 de octubre. Esta vez, ha desvelado un "empujón". El que le habría dado aquella tarde la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a su 'número dos', Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa. Según le dijo Pradas a un jefe de Bomberos hace poco a través de Whatsapp, aquel día, cuando se fueron a Carlet a vigilar los cauces sobre la hora de comer, tuvo que darle ese "empujón" a Argüeso "para que reaccionara" ante las inundaciones que hacía horas vivía la comarca de Utiel-Requena. Fue entonces cuando se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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