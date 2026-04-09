El Jurídic desmonta la ILP de Esquerra Unida para reforzar la salud pública

La revolución que Esquerra Unida proponía para el sistema valenciano de salud ha chocado con el Consell Jurídic Consultiu. Si su Iniciativa Legislativa Popular ya tenía complicado superar el muro de la mayoría de PP y Vox en las Corts, el órgano estatutario ha añadido más trabas a su carrera de obstáculos, advirtiendo la necesidad de una "reformulación sustancial" del texto para "garantizar su integración en el ordenamiento jurídico", afeando "deficiencias" e "indeterminación normativa" y desmontando algunos de los puntos clave dentro del cambio planteado por la formación de izquierdas.

El cambio de la ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana es la vía por la que Esquerra Unida podría regresar al parlamento valenciano tras quedar fuera de la cámara autonómica en las elecciones de 2023. La coalición impulsó el año pasado una modificación de esta norma a través de una ILP con el objetivo de "reforzar" el sistema público sanitario, una propuesta que logró superar el primer escollo gracias a la recogida de más de 18.000 firmas, casi el doble de las 10.000 exigidas, poniendo en marcha su tramitación.

Ha sido en el siguiente paso del engranaje donde ha llegado el problema para EU: el análisis de la norma planteada por parte del Consell Jurídic Consultiu. Este, que especifica que su función es "verificar la corrección jurídica del texto, su coherencia sistemática, la precisión de su formulación y su compatibilidad con el reparto competencial vigente", ha supuesto un jarro de agua fría sobre el texto de la formación con críticas por su "carácter marcadamente programático", "rigidez poco adecuada", o "indeterminación" y hasta 10 observaciones esenciales, esto es, puntos contrarios al marco legislativo actual.

La decena de observaciones esenciales supone además desmontar algunos de los puntos más novedosos y destacados de la ILP de EU, en todos ellos, por una posible invasión de competencias respecto a las normas del Estado. Entre ellas, el cambio de ley de Esquerra Unida incorporaba medidas como la posible jubilación anticipada de médicos a los 60 años, la contabilización de las guardias hospitalarias como tiempo efectivo de trabajo (y por tanto, cotizado) o un extra por exclusividad en el sistema público, todas ellas, medidas recogidas por leyes estatales de diversa índole como las relativas a la Seguridad Social.

Imagen de un pleno de las Corts. / Germán Caballero

"La Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular se incardina, con carácter general, en el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana en materia de sanidad, si bien el ejercicio de dicha competencia "debe respetar la legislación básica estatal", señala el informe del Jurídic que ha remitido a las Corts y al que ha tenido acceso este periódico. Esta situación se repite respecto a otras propuestas de la ley como la ampliación de plazas MIR o la creación de oficinas de farmacia públicas en los centros de salud o el impulso de una empresa pública de producción farmacéutica.

"Poco aconsejable"

No obstante, más allá de los reparos expuestos con observación esencial por invadir competencias, el Jurídic (todavía con una composición mayoritaria por representantes elegidos por las formaciones progresistas) desgrana algunas dudas a otros apartados. Por ejemplo, advierte que es "poco aconsejable" fijar por ley un máximo de pacientes, lamenta por la "falta de precisión" el artículo sobre incluir en el catálogo de servicios "tratamientos bucodentales" o de salud óptica o reclama "reformular" el punto sobre la ejecución de las reversiones privadas, que la propuesta de EU señala para algo inmediato.

Noticias relacionadas

De hecho, el Jurídic critica hasta la disposición final donde se indica que la ley entrará en vigor "al día siguiente de su publicación" por "no resultar aconsejable cuando la norma contiene medidas de complejidad organizativa, económica o estructural, como sucede en la proposición analizada (creación de entidades públicas, planes estratégicos, modificación de prestaciones, etc.)". Ahora, la formación podrá cambiar algunos aspectos y esperar el último paso: su debate en las Corts con el muro aún más difícil de superar de convencer a PP o Vox.