Llorca carga contra el Gobierno por el "insostenible" servicio de los trenes de Cercanías

Tren, metro, autobús y también coche privado. Ese es el modelo de movilidad del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que este jueves ha sacado pecho con las inversiones previstas en Metrovalencia en el plan 2026-2030, 240 millones de euros, pero también ha cargado contra el Gobierno por el "insostenible" servicio de trenes de Cercanías. En unas jornadas sobre movilidad organizadas por Esdiario, el president ha asegurado que a la movilidad metropolitana, con problemas diarios de atascos en los accesos, masificación de los trenes y défiticits de transporte público en muchos municipios, le "falta algo" y son las Cercanías, cuyo servicio en la actualidad ha tachado de "ineficaz, insostenible e injusto". "Denunciar esta situación ante el Gobierno de España no es un reproche, es una obligación", ha argumentado.

Pérez Llorca ha aludido a proyectos "ambiciosos" como el E-TRAM de Elche, la conexión peatonal subterránea entre las estaciones de Xàtiva y Alicante en València, o la redacción de los proyectos de ampliación de las líneas 11 y 12 de tranvía de la capital valenciana y del desdoblamiento de la vía en la línea 3 para aumentar la seguridad del trazado y mejorar las frecuencias de paso. Proyectos todos que llevan años pendientes.

El president ve necesario modernizar las líneas 1 y 2 "tras 40 años de uso". Para ello se anuncia la renovación de sus subestaciones eléctricas y la inversión en mantenimiento de la red de metro, que supera los 50 millones de euros en la presente legislatura. Un esfuerzo, al que habría que añadir otros proyectos fundamentales para acabar con el cuello de botella y el colapso de Metrovalencia como es el desdoblamiento del túnel del suburbano entre Bailény la Alameda, presupuestado en su día en 400 millones de euros. Llorca ha recalcado que esta inversión la hace la Generlaitat "en solitario" y con unas condiciones de financiación autonómica "que perjudican claramente" a la Comunitat Valenciana.

Vivir en un municipio y trabajar en otro

En este contexto, el jefe del Consell ha asegurado que la movilidad metropolitana es un "elemento imprescindible" para garantizar la cohesión y la independencia de las personas "vivan donde vivan" y ha considerado necesario garantizar los desplazamientos en las áreas metropolitanas de las ciudades porque las personas tienen que poder "vivir en un municipio y trabajar en otro".

Como ejemplo de ello ha indicado que diariamente utilizan el transporte público 1,7 millones de personas en el área metropolitana de València, unas 800.000 en la de Alicante y más de 200.000 en la de Castelló de la Plana. En esta línea, ha remarcado que la movilidad es "vital para nuestro futuro" y la apuesta de las Administraciones, una "muestra clara de vocación de servicio y de utilidad".

Defensa del coche privado y el bus

De hecho, el 'president' de la Generalitat ha abogado por un modelo que se aborde "desde la cohesión, la sostenibilidad y el equilibrio al territorio" para caminar hacia unos servicios públicos "de calidad" y no desde "la restricción e imposición de nuevas tasas por el uso del vehículo privado". Unas declaraciones que sin citar vendrían a cuestionar las zonas de bajas emisiones, en línea con el discurso más negacionista de Vox.

Así, ha apostado por una movilidad multimodal que integre diferentes medios de transporte como el tren, el metro, el autobús, "pero también el vehículo privado".

Llorca ha señalado al autobús como "actor protagonista" porque "llega donde otros no alcanzan" y, en este sentido, ha apuntado que al inicio de la presente legislatura el 90% de las concesiones estaban caducadas, situación ante la cual para el Consell ha sido "una prioridad solucionarlo" para aportar "estabilidad y regularidad" a un servicio "importante para el día a día" de la población.

En este sentido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado la renovación del cien por cien del servicio de Metrobús, que ha pasado de 116 a 192 vehículos, un incremento del 65% Esta actuación se ha traducido en la duplicación del número de viajeros en la última década, que han rozado los 19 millones en 2025. "Esto no ocurre por casualidad, sino porque hemos mejorado frecuencias, ampliado líneas, creado servicios nocturnos y reforzado conexiones con hospitales, universidades y estaciones de metro y cercanías", ha valorado.

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También ha compartido con el 'president' de la Generalitat las críticas al Gobierno de España por el servicio de Cercanías en la Comunitat. Ha considerado "incompresible" que en la actualidad la línea C-3 de Cercanías (València-Utiel) continúe con vía única y sin electrificar. "No tiene ni pies ni cabeza, es prehistórico", ha expresado el vicepresidente tercero. Frente a ello, ha argumentado que la posición del Ejecutivo autonómico debe pasar por "no solo denunciar, sino actuar y buscar soluciones", como el refuerzo de otras alternativas de transporte.