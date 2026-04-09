El ministerio asigna a la C. Valenciana la acogida de 1.900 migrantes menores extranjeros más

El año pasado el Gobierno fijó la capacidad ordinaria de acogida total en España para extranjeros migrantes no acompañados en 16.016. Así, la Comunitat Valenciana debía acoger a 1.767. Ahora el Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado la cifra global a 17.081 y según el borrador de real decreto que marca las plazas, la Comunitat Valenciana deberá acoger a 1.903 más, siendo la cuarta autonomía que más niños y jóvenes extranjeros recibirá.

Este miércoles estaba previsto que se celebrase la Conferencia Sectorial de Infancia para abordar Gobierno y comunidades autónomas la actualización de plazas de menores migrantes no acompañados, entre otros asuntos. Sin embargo, el encuentro no ha podido llevarse a cabo por falta de "quórum" tras la ausencia de autonomías gobernadas por el PP, a excepción de Ceuta y Canarias. Según han explicado fuentes del departamento que dirige Sira Rego, la reunión se iba a celebrar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y habían acudido de manera presencial Canarias y Castilla-La Mancha. Mientras, de forma telemática se habían conectado Euskadi, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta.

Por su parte, las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se han ausentado de la reunión han justificado su decisión alegando "irregularidades" en la convocatoria, al haberse incluido en el orden del día un punto que ya había sido previamente rechazado por mayoría en el seno del órgano.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo, según ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

Así, según el texto, las comunidades con mayor capacidad ordinaria son Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Les siguen la Comunitat Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833).

En un segundo nivel se sitúan territorios como Canarias (783 plazas), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742), mientras que regiones con menor población presentan cifras más reducidas, como Navarra (237), Cantabria (206) o La Rioja (114). Mientras, las ciudades autónomas de Ceuta (29 plazas) y Melilla (30) aparecen con las capacidades más bajas del sistema.

¿Cómo se realizan los cálculos?

El cálculo de estas cifras se basa en la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas resultante de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año 2025, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2025 entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

El borrador también establece que las declaraciones de contingencia migratoria ya vigentes seguirán aplicándose mientras los sistemas autonómicos continúen excediendo tres veces su capacidad ordinaria.

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El año pasado el Gobierno fijó la capacidad ordinaria de acogida total en España en 16.016. En concreto, estableció 2.827 en Andalucía, 2.650 en Cataluña, 2.325 en la Comunidad de Madrid, 1.767 en la Comunitat Valenciana, 886 en Galicia, 783 en Castilla y León, 737 en Canarias, 731 en País Vasco, 692 en Castilla-La Mancha, 517 en Murcia, 441 en Aragón, 406 en Baleares, 344 en Extremadura, 331 en Asturias, 223 en Navarra, 107 en La Rioja, 194 en Cantabria, 27 en Ceuta y 28 en Melilla.