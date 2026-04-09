El hospital La Fe de València ya deriva a la privada tantas resonancias magnéticas como las que hace

El hospital La Fe de València, el más grande de la C. Valenciana, externalizó un total de 36.519 resonancias magnéticas (RM) a la sanidad privada en el año 2024. El coste total fue de 2,3 millones de euros que recayeron en un único proveedor, Ascires, quien realizó todas estas pruebas diagnósticas. Así lo recoge un documento informativo del departamento al que ha tenido acceso Levante-EMV, en el que se refleja que el centro realizó con recursos propios, con sus equipos, un total de 41.626 pruebas del mismo tipo, es decir, solo cinco millares más de las enviadas al sector privado y por las que la Conselleria de Sanidad paga. Del total de RM solicitadas por el personal del centro, el 53 % se hicieron con recursos públicos y el 47 % se derivaron a un solo proveedor.

El mismo documento estima que la externalización para el año 2025 podría superar las 40.000 pruebas enviadas a la privada, según los cálculos hechos por el departamento a tenor del balance de hace dos años. Los datos recopilados hasta el 30 de noviembre de ese año así lo constatan. La propia Fe ha hecho un total de 19.573 resonancias y se han externalizado un total de 20.539, es decir, que se han externalizado más de las realizadas en la pública. A diferencia del año anterior, no es Ascires el único beneficiario, aunque sí el principal con un total de 17.082 pruebas, algunas de ellas realizadas en su centro en Xàtiva; son el 83 % del total de pruebas externalizadas. Le siguen el grupo IMED, que realizó hasta noviembre 2.064 pruebas; Afidea, con 1.380; y Vithas, 13.

De las 36.519 pruebas realizadas en Ascires en 2024, los conceptos se repartieron de la siguiente forma:

21.733 resonancias simples, a un coste de 1,3 millones y 64 euros por prueba;

4.142 dobles por las que Sanidad pagó 381.246 euros o 92 por unidad;

627 triples por 139,7 euros y un total de 87.640;

y 436 resonancias especiales por 86.000 y una media de 197,24 cada una.

Además, la empresa facturó 183.975 euros en concepto de anestesias realizadas y 248.885 por un plus de contraste. Según la información incluida en el documento, a lo largo de todo el 2024, La Fe externalizó un total de 38.674 pruebas de imagen si se suman las de todas las tipologías. De ellas, el 94 % acabaron haciéndose en Ascires.

"Se está derivando muchísimo a la privada", expresa Yolanda Ferrández de CCOO. La representante sindical denuncia que el centro tiene los profesionales y la tecnología para hacer más pruebas y podría aumentar su capacidad para hacer resonancias "porque los equipos están parados los fines de semana, cuando sigue trabajando gente". Antes de enviarlas a la privada, la representante sindical propone dar un impulso al programa de autoconcierto, las conocidas peonadas, para aumentar la productividad de los equipos en la sanidad pública. El programa, congelado durante el último trimestre del año para testar el sistema de productividad, se retomó en enero, pero a muy bajo ritmo.

Un informe ya lo alertó

La derivación de cirugías del Plan de Choque suele centrar la atención de los titulares de los medios de comunicación -Levante-EMV publica la información con cualquier novedad- y, también, en la tribuna de las Corts Valencianes. Pero de la externalización de pruebas, se habla menos y, aunque con cantidades menores, la cuantía puede llegar a ser significativa. En este caso, son 2,3 millones de euros para externalizar una única prueba, en un solo departamento y durante 365 días. Por comparar, en 2025, Sanidad amplió su presupuesto hasta en cuatro ocasiones para pagar cirugías en la privada hasta los 56 millones de euros, más de 2,5 veces lo que destinó el Botànic en su último ejercicio.

La "excesiva" externalización de resonancias magnéticas ya fue cuestionada por un informe interno de la propia Conselleria de Sanidad difundido a finales de octubre de 2025 por este periódico, en el que se consideraba "conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas" en los hospitales del Clínico y La Fe de València en 2024. Además, el documento señalaba "la baja productividad" de los equipos de ambos hospitales. Entonces, fuentes de Sanidad señalaron que el informe era en realidad una auditoría tras detectar "una excesiva derivación en la época del Botànic". Pero, según los datos preliminares de 2025, la tendencia no se ha revertido, sino que se ha explotado aun más.

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El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, nunca ha escondido su intención de recurrir a la privada en caso de ser necesario para asistir a "lo que no llega la pública". Es uno de sus mantras de la legislatura. Sin embargo, a nadie se le escapa que si una clínica privada puede hacer más de 36.000 pruebas en un año, es significativo que un hospital tan potente como La Fe solo haga 5.000 más. Es cierto que, a lo largo de 2024, el centro público hizo un total de 642.845 pruebas de imagen diagnóstico entre todas las tipologías.