Quién puede optar a las ayudas de Joan Romero de la Universitat de València: 10.000 euros para estudiantes de tres grados

El catedrático emérito de Geografía Humana, Joan Romero, realizó a finales de 2025 una donación de 30.000 euros a la Universitat de València (UV), la universidad en la que ha vivido su carrera profesional durante décadas. Se trata de una aportación destinada a financiar tres becas de excelencia de 10.000 euros cada una para el próximo curso académico 2026-2027, con el propósito de que "el talento no se pierda por falta de recursos económicos", indicó entonces. Ahora, la Universitat ha publicado la resolución del Rectorado por la que se convocan oficialmente las ayudas para este curso 2026-2027 y se detalla cómo se escogerá a los beneficiarios.

Esos 30.000 euros de donación servirán para financiar tres ayudas de 10.000 euros que se otorgarán a tres estudiantes que accedan al primer curso de tres grados que se imparten en la Universitat de València. Son Geografía y Medio Ambiente, Periodismo y el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas, “vista la relevancia social, institucional y formativa” de estos ámbitos, destaca la resolución.

Sus destinatarios serán tres estudiantes “que destaquen por su rendimiento académico y en situación socioeconómica desfavorable”. Es decir, que para escoger a los beneficiarios se tendrán en cuenta la renta y las notas.

Solicitantes de la ayuda del Ministerio con una nota de 7 o más

Los estudiantes escogidos tendrán que tener la nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea. Los estudiantes extranjeros no comunitarios también podrán ser beneficiarios pero deberán acreditar la condición de residencia permanente. Los beneficiarios no podrán tener otro título igual (de grado) o superior (por ejemplo, de máster).

Esta ayuda no solo es compatible con otras, como las becas de carácter general para los estudios universitarios, sino que los beneficiarios deben haber solicitado estas becas del Ministerio de Educación y haber obtenido un informe favorable de que cumplen los requisitos económicos.

Estudiantes en la PAU, en imagen de archivo / HECTOR FUENTES

En cuanto a los requisitos académicos, los tres estudiantes elegidos deberán tener una calificación mínima de 7 puntos en la nota de acceso a la universidad, sin contar con la nota obtenida en las pruebas de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de las PAU. Para las demás vías de acceso a la universidad que no son la Selectividad también se requiere una nota de corte de 7 o más.

Además, para “asegurar que el estudiantado mantiene un nivel adecuado de dedicación y aprovechamiento”, el pago se dividirá en dos mitades: la primera al inicio del curso, y la segunda, condicionada a haber superado al menos 42 créditos de los matriculados en el curso 2026-2027.

Sin necesidad de solicitud

Para decidir a quién se otorga la beca, la UV ordenará a los candidatos en función de su renta. Para eso, utilizará los mismos umbrales económicos que se usan para las becas de carácter general para la universidad del Ministerio, que dividen la renta en tres umbrales. Dentro de cada nivel de renta, se clasifica a los estudiantes de mayor a menor según su nota de acceso a la universidad, siendo obligatorio haber alcanzado al menos un 7,00 para optar a la ayuda.

De esta forma, se adjudica una beca por cada titulación al estudiante que, dentro del umbral de renta con mayor prioridad (empezando por el Umbral 1), logre la nota de acceso a la universidad más alta. En caso de que se produzca un empate en la nota académica dentro de un mismo umbral, la adjudicación se decidirá a favor de la persona que tenga la menor renta familiar

Y estas becas tienen otra particularidad: se conceden directamente al alumnado sin que este tenga que solicitarlas. Es decir, no hay que presentar ninguna solicitud: la Universitat de València tiene la información necesaria para identificar a los estudiantes que reúnen los requisitos. De esta forma, se busca que ningún estudiante que pueda beneficiarse de la ayuda quede excluido por no conocer las becas o por no saber enfrentarse al trámite burocrático.

Así, será la UV la que comunique a las tres personas beneficiarias que han resultado escogidas. Estas tendrán un plazo para aceptar la ayuda: podrán hacerlo hasta el 22 de octubre de 2026.

Una trayectoria de más de 40 años

Juan Romero González (Albacete, 1953) es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València, donde ha desarrollado una trayectoria académica de más de cuarenta años. Licenciado en Geografía e Historia, obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura (1977) y el Premio Extraordinario de Doctorado (1983). Ha impartido docencia en titulaciones de Geografía, Historia, Ciencias Políticas y de la Administración Pública y Periodismo.

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Fue conseller de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana (1993–1995) y secretario general del PSPV-PSOE (1997–1999). También fue diputado en el Congreso en diversas etapas entre 1982 y 1999. Especializado en el ámbito del pensamiento territorial y la geopolítica, es autor de numerosas publicaciones sobre globalización, estructura territorial de España y federalismo.