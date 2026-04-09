Paterna rescata del olvido las '20 rosas' de la represión franquista

La memoria de las mujeres represaliadas por el franquismo ha vuelto a ocupar un lugar central en Paterna con la inauguración de una exposición que rescata del olvido a las conocidas como las “20 rosas de Paterna”. La muestra, comisariada por la fotógrafa Eva Máñez, reúne por primera vez de forma conjunta la historia de veinte mujeres fusiladas en este municipio, símbolo de la represión franquista en la Comunitat Valenciana.

El acto ha contado con la participación de la ministra Diana Morant y del alcalde Juan Antonio Sagredo,en una jornada cargada de reivindicación histórica, memoria democrática y reconocimiento institucional.

Una exposición para romper el silencio

La exposición pone el foco en una realidad histórica que durante décadas permaneció relegada: la represión específica que sufrieron las mujeres tras la Guerra Civil. No solo fueron víctimas de ejecuciones, encarcelamientos o exilio, sino que además padecieron una violencia diferenciada por su condición de mujeres.

El franquismo impuso un modelo patriarcal sustentado en el nacionalcatolicismo, que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico y castigaba con especial dureza a aquellas que habían defendido los valores republicanos. Las llamadas “rojas” fueron perseguidas doblemente: por su ideología y por haber cuestionado el rol tradicional femenino.

En este contexto, prácticas como el rapado de cabello, la ingesta forzada de aceite de ricino, la violencia sexual o el robo de hijos formaron parte de un sistema de castigo y humillación. En muchos casos, incluso el vínculo familiar con un republicano bastaba para sufrir represalias.

En Paterna, entre 1939 y 1957, fueron fusiladas 2.238 personas. Las historias de las mujeres silenciadas durante décadas, son ahora recuperadas en esta muestra.

“Rescatarlas del olvido es una obligación democrática”

Durante su intervención, Diana Morant subrayó el valor simbólico del acto: “He querido sumarme a este reconocimiento a 20 mujeres que fueron asesinadas durante el franquismo, algunas valencianas y otras no, pero todas ellas encontradas aquí”.

La ministra insistió en la necesidad de visibilizar estas historias: “Hoy rescatamos del olvido y de la invisibilidad a estas 20 mujeres, cuyos nombres y apellidos debemos repetir”, recordando que sufrieron una doble invisibilidad “por ser víctimas del franquismo y también por ser mujeres”.

Morant destacó que muchas de ellas fueron represaliadas simplemente por defender valores democráticos: “Hubo mujeres que, por defender la libertad y los derechos que hoy disfrutamos, fueron represaliadas hasta la muerte”.

En este sentido, calificó el acto como “un ejercicio de obligación democrática” y reivindicó el papel de Paterna como referente en la recuperación de la memoria histórica: “Se ha hecho un trabajo continuado para recuperar a las personas que aún permanecían en fosas, y no vamos a parar”.

Además, defendió la necesidad de seguir avanzando frente a posiciones negacionistas: “Es una cuestión de pura democracia reparar a las víctimas del franquismo, de la guerra y de la dictadura”, asegurando que el Gobierno de España seguirá trabajando “en la memoria como única forma de justicia y reparación”.

Representantes institucionales en la inauguración de la exposición de ‘Las 20 Rosas de Paterna’. / JM LOPEZ

“Es la primera vez que están todas juntas”

Por su parte, Eva Máñez puso el acento en el valor colectivo del proyecto y en la importancia de llevar estas historias al espacio público: “Sin todo este movimiento y este esfuerzo conjunto no sería posible avanzar ni en memoria ni en nada”.

La fotógrafa explicó que, aunque existían investigaciones previas, esta exposición supone un hito: “Probablemente es la primera vez que las 20 ‘rosas de Paterna’ están reunidas y reciben un reconocimiento conjunto, además en el mismo lugar donde se produjeron los crímenes”.

Mañez también reivindicó el papel de las instituciones. “Es muy importante que exista una voluntad política para exhumar, para hacer memoria y para acabar con esta anomalía democrática que supone que todavía haya fosas en nuestro país”, indicaba visiblemente emocionada.

En su intervención, fue más allá del homenaje y reclamó un reconocimiento oficial: “Es necesario un reconocimiento institucional de estas mujeres, no solo por ser víctimas, sino porque fueron mujeres comprometidas con una República que defendía los derechos de las mujeres”.

La autora recordó que muchas de ellas accedieron por primera vez a espacios de participación política y social durante la Segunda República: “Fueron mujeres que pudieron estudiar, participar en política, ser sindicalistas o concejalas, y muchas fueron represaliadas precisamente por ese compromiso”.

Finalmente, apeló a la memoria como herramienta de transformación: “Necesitamos reivindicarlas para hacer memoria, para hacer feminismo y para avanzar en la justicia, la verdad y la reparación”.

Familiares de las mujeres víctimas del franquismo junto a la fotógrafa Eva Máñez. / JM LOPEZ

Paterna, referente de memoria democrática

El alcalde Juan Antonio Sagredo destacó el papel de las familias y asociaciones en la recuperación de la memoria: “Quiero dar las gracias a las familias y a las asociaciones por su esfuerzo y por mantener vivo este compromiso”.

Sagredo puso en valor el trabajo realizado en el municipio en la última década: “Antes de 2015 solo se había exhumado una fosa. En estos diez años hemos abierto más de 80 y recuperado más de 1.600 cuerpos”. Por ello, afirmó que “si hablamos de concordia, hay que hablar de Paterna”.

El alcalde defendió que este proceso se ha desarrollado con normalidad social: “Aquí nadie ha protestado ni ha generado conflicto, porque la gente sabe que estamos haciendo las cosas bien”.

Asimismo, subrayó que la recuperación de la memoria debe formar parte de la normalidad democrática: “Me gustaría que un acto como este fuera algo completamente normal en cualquier sociedad”.

Sagredo también lamentó que el impulso siga dependiendo en gran medida de la sociedad civil: “Es una pena que todavía tengamos que apoyarnos tanto en asociaciones y familiares para avanzar en algo que debería ser habitual en cualquier país democrático”.

"Eran personas con mucha dignidad"

En el acto también se escuchó la voz de los familiares de las víctimas. Jesús Espinós, familiar de la fusilada Mercedes Martínez de Camporrobles, puso de relieve la importancia de recuperar estas historias silenciadas durante décadas. “Nos sentimos orgullosos de ser familiares de estas víctimas porque eran personas con mucha dignidad”, afirmó, al tiempo que recordó que en su caso “hasta hace 14 años no sabíamos que existía”, reflejando así el proceso de recuperación de la memoria y la identidad de muchas de estas mujeres represaliadas.

Los nombres de las 20 mujeres víctimas del franquismo representadas con rosas. / JM LOPEZ

Las guardianas de la memoria

La exposición también rinde homenaje a las mujeres que sobrevivieron: madres, esposas e hijas de represaliados que, durante décadas, mantuvieron viva la memoria en silencio. Fueron ellas quienes acudían al cementerio, quienes pagaron las fosas, quienes resistieron la represión social y quienes transmitieron el recuerdo a las siguientes generaciones.

En una sociedad que las señalaba y las castigaba, estas mujeres se convirtieron en auténticas guardianas de la memoria, sosteniendo el legado de quienes fueron asesinados.

Hoy, décadas después, sus historias salen del ámbito privado para ocupar el espacio público. Y lo hacen, como coincidieron en señalar los tres protagonistas del acto, no solo como un ejercicio de recuerdo, sino como una herramienta imprescindible para construir una democracia más consciente de su pasado.