Buenas noticias para los valencianos: el próximo festivo del calendario laboral permite un puente de 3 días

Vuelta al trabajo tras la Semana Santa en la Comunitat Valenciana. El calendario laboral de 2026 establece varios días festivos en el mes de abril, la mayoría de ellos con motivo de la Semana Santa. Después del viernes santo y el Lunes de Pascua, son muchos los trabajadores que han tenido que reincorporarse al trabajo esta semana. Sin embargo aún queda un día que será festivo para muchos valencianos y permitirá despedirse de las pascuas en familia o planear una pequeña escapada. Se trata del día de San Vicente Ferrer, el patrón de la Comunitat Valenciana.

Como es habitual, el calendario escolar incorpora la semana de Pascua como vacaciones para todos los estudiantes valencianos, por lo que éstos alargarán un día sus vacaciones de Pascua.

Semana Santa 2026 en Valencia: qué días son fiesta y qué días se trabaja según el calendario laboral de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

¿Cuándo se celebra San Vicente Ferrer?

El día de San Vicente Ferrer se celebra este año el próximo lunes 13 de abril. Esta festividad no tiene una fecha fija en el calendario como sí la tienen otros festivos como el 19 de marzo para San José. El motivo es simple: esta fiesta está ligada directamente al calendario lunar de la Semana Santa. San Vicente Ferrer se celebra siempre el segundo lunes de Pascua. Este año el Lunes de Pascua cayó el 6 de abril, por lo que el de San Vicente se coloca el siguiente, el 13.

Las fechas de la Semana Santa varían de año en año y se calculan en función del ciclo lunar. El Domingo de Resurrección será siempre el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. A raíz de este cálculo se establecen el resto de festivos de Semana Santa y Pascua.

Noticias relacionadas

¿Dónde es festivo el día de San Vicente Ferrer?

El día de San Vicente Ferrer se considera un festivo local. En la ciudad de València se celebra como parte del calendario laboral obligatorio, y del mismo modo, en muchos municipios valencianos. Sin embargo, es una decisión de cada ayuntamiento, por lo que se deberá confirmar en función del lugar de trabajo de cada valenciano. En el buscador a continuación se puede comprobar si es festivo en los municipios de más de 20.000 habitantes.