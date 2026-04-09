Retenciones kilométricas en la V-30 y la Pista de Ademuz hacia València: la DGT reporta complicaciones por múltiples accidentes y niebla

Jornada complicada para los conductores que intentan acceder o circulan por el área metropolitana de València. Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de este jueves, la red de carreteras que conecta con la capital del Turia presenta un mapa de incidencias que combina accidentes de tráfico, obstáculos fijos en la calzada y condiciones meteorológicas adversas que están dificultando seriamente la circulación en vías como la V-30, la A-7 y la CV-35.

La situación más crítica por accidentes se registra en la A-35, a la altura de Moixent, donde un accidente de tráfico ha obligado a cerrar el carril izquierdo en sentido creciente hacia València. No es el único punto negro por colisiones; en la A-3, en el término de Requena, la DGT advierte de un obstáculo fijo por accidente que está ralentizando la marcha de los vehículos.

Retenciones por saturación

El tráfico denso es el gran protagonista en la V-30, que registra retenciones kilométricas en múltiples puntos: a la altura de Quart de Poblet, Luz (Barrio de la) y Xirivella. En esta última localidad, la congestión se extiende desde el kilómetro 9 al 8 en sentido decreciente hacia el puerto. Asimismo, en la entrada de la V-30 por Paterna, existe un estrechamiento del carril derecho que complica aún más el embudo de entrada a la ciudad.

Por su parte, el baipás de la A-7 sufre también importantes parones. Se reporta circulación irregular en los tramos de Aldaia, Cañada (La) y Picassent, este último condicionado por un estrechamiento de carriles que genera filas de vehículos en sentido creciente de la kilometración.

Imagen de archivo de tráfico en la A-7. / DGT

La niebla y las vías secundarias

La visibilidad también está jugando un papel determinante esta mañana. La DGT ha activado avisos por meteorología adversa debido a la niebla en la A-7, entre Sagunto y Museros, y en la V-23 a su paso por Puçol, recomendando extremar las precauciones.

En cuanto a las carreteras autonómicas, la CV-35 (Pista de Ademuz) presenta retenciones en Cruz de Gracia y San Antonio de Benagéber, con complicaciones adicionales por un arcén cerrado en el kilómetro 9.5. Finalmente, la CV-36 tampoco se libra de los problemas, con tráfico lento a la altura de la Masia del Juez, en sentido creciente hacia la conexión con la A-7.