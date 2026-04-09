Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente que se operó de la cadera

La Conselleria de Sanidad ha suspendido cautelarmente el ejercicio de la actividad quirúrgica en el Hospital Vithas Medimar de Alicante al detectar en una inspección de técnicos del servicio de Inspección Sanitaria determinadas deficiencias, en concreto de materiales y de personal. Así lo han confirmado fuentes del departamento sanitario autonómico, en una resolución de suspensión de actividad del 31 de marzo. Pacientes que tenían previsto ser intervenidos en esta clínica dentro del plan de choque han comenzado a recibir cartas informando de esta circunstancia.

Esta decisión supone de facto la salida de esta clínica del plan de choque concertado por Sanidad con diversas clínicas privadas en toda la Comunidad Valenciana para optimizar los quirófanos públicos y reducir las listas de espera quirúrgicas, y se produce después del fallecimiento, a finales de enero, de una mujer de 72 años dos días después de que se operase de la cadera en el citado hospital privado donde los familiares observaron un empeoramiento de la salud de la paciente por lo que la desplazaron a un hospital público donde finalmente falleció.

Medimar deriva intervenciones al Hospital Vithas Alicante y otras se van a reprogramar mientras se implementan las mejoras que exige Sanidad

Versión de la clínica

Desde Vithas Medimar explican, por su parte, que "durante una reciente visita al hospital de los técnicos de Conselleria de Sanidad, en el marco de sus inspecciones periódicas a todos los hospitales del PELE (Plan Estratégico de Listas de Espera), hemos detectado algunos puntos de mejora en el bloque quirúrgico que enseguida empezamos a poner en marcha, aprovechando los días festivos de la Semana Santa. Estimamos que en los próximos días todas las mejoras se habrán implementado. Estas intervenciones aconsejaban pausar la actividad quirúrgica en general, por lo que algunas intervenciones las hemos derivado al Hospital Vithas Alicante, y otras se van a reprogramar. En cuanto los técnicos de conselleria comprueben que se han ejecutado sus recomendaciones, recuperaremos la actividad quirúrgica con normalidad".

El certificado médico de defunción recogía como causa inicial o fundamental de la muerte una rotura ilíaca externa (se trata de una emergencia vascular grave pues afecta a una vena), que le provocó un shock hemorrágico. La rotura de la vena ilíaca es una complicación que está contemplada como posible en las intervenciones de prótesis de cadera.

El certificado médico de defunción recogía como causa fundamental de la muerte de la mujer una rotura ilíaca externa, que le provocó un shock hemorrágico

Complicaciones

El deceso se produjo, según este certificado, el 24 de enero, dos días después de la intervención en la clínica privada, que tuvo lugar el 22, día en el que ingresó. Las complicaciones se habrían agravado en la madrugada posterior a la cirugía. Tras la operación, la paciente fue trasladada a planta postquirúrgica. Al poco tiempo comenzó a presentar un rápido empeoramiento clínico: mareos, bajada de tensión y deterioro progresivo del estado de consciencia, según describió en su momento a este diario la representación legal de la familia de la mujer.

De acuerdo al relato de las abogadas de la familia, una hija de la paciente, auxiliar sanitaria y trabajadora en un hospital público, alertó al personal sanitario de que no evolucionaba favorablemente y no se recuperaba bien. Sin embargo, señalan que en la clínica se consideró inicialmente la posibilidad de un ictus sin priorizar una complicación derivada de la cirugía recién realizada.

Otro detalle de una operación / Jose Navarro

SAMU

Ante el empeoramiento, la familia contactó con el Hospital de Sant Joan, desde donde enviaron una unidad SAMU para el traslado urgente de la paciente. "Cuando el equipo SAMU llegó al centro privado comprobó que no estaba intubada ni estabilizada adecuadamente, procediendo ellos mismos a la intubación antes del traslado por la gravedad de la paciente", aseguró la representación legal de la familia.

La mujer fue trasladada a este centro, donde, tras valoración médica, "se detectó la sospecha de una hemorragia interna relacionada con la intervención quirúrgica reciente", siendo derivada de urgencia al Hospital General de Alicante por precisar cirugía vascular.

En este centro, según las abogadas de los hijos, se confirmó que durante la operación de cadera se había producido una lesión de la vena ilíaca, provocando una hemorragia interna masiva. La paciente ingresó en estado crítico y fue intervenida de urgencia, sin que fuera posible revertir la situación, falleciendo horas después.

La fallecida llevaba año y medio esperando una prótesis en el Hospital Dr Balmis pero aceptó ser intervenida en el centro privado por los dolores que sufría

Hemorragia interna

El informe médico hospitalario establecía como causa del fallecimiento, según indicó la representación legal, una hemorragia interna derivada de lesión vascular durante la intervención quirúrgica, lo mismo que recogeel certificado de defunción.

La paciente se encontraba en lista de espera para una operación de prótesis de cadera en el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Debido a la prolongada demora y al intenso dolor que padecía, aceptó ser intervenida mediante el denominado plan de choque de reducción de listas de espera, siendo derivada al hospital del citado grupo sanitario privado.

Las letradas aseguran que están a la espera de un informe pericial para presentar una denuncia contra la responsable de los conciertos y contra el centro médico privado donde se realizó la intervención.

Plan de choque

La Generalitat amplió a finales de 2025 el presupuesto para derivar operaciones a la sanidad privada hasta los 56 millones de euros frente al presupuesto de 22 millones para esta partida, la de reintegro de gastos por asistencia quirúrgica, con que comenzó el ejercicio. La modificación, realizada el 26 de noviembre, triplicó esa cantidad para intentar reducir las listas de espera.

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La política de Sanidad son los enfermos de prioridad 1, los que sufren patologías de riesgo vital como cáncer o cardíacas, y en lo que respecta a estas, el conseller destacó que la demora media de las cirugías se ha reducido en la legislatura de 61 a 24 días. Sin embargo, la lista de espera global de pacientes de cualquier patología que precisan de una cirugía ascienden a 27.000 personas en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana a 72.800, según la última actualización realizada (diciembre de 2025).