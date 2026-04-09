Tras la dana: los trabajos de reconstrucción y ampliación de los barrancos de l'Horteta, Gallego y el Pozalet encaran en su recta final

Las obras de emergencia en los barrancos de l'Horteta, Gallego y el Pozalet -también de ampliación de su cuenca en los tramos donde ha sido posible- están encarando su fase final y se espera que los trabajos concluyan en el mes de junio. Así lo informa la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la entidad responsable de acometer esta intervención, cuyo presupuesto es de 7,5 millones de euros. Principalmente, las obras buscan mejorar el funcionamiento hidráulico de estas cuencas afectadas por la dana del 29-O. Los operarios se centran en la reconstrucción, limpieza y adecuación de los cauces; unas intervenciones para las que la confederación ha contado con la coordinación y el consenso de todos los ayuntamientos implicados: son los de Torrent, Chiva, Riba-roja de Túria, Loriguilla, Alginet y Alcàsser. También se está interviniendo, dentro de esta actuación, en otros tributarios de l'Albufera.

¿Qué estan haciendo en cada uno de estos puntos? La CHJ da información detallada al respecto.

L'Horteta y la cantera de Torrent

En relación a esta cuenca, la CHJ trabaja en varios puntos del barranco y, también, en dos de los tributarios, los de Peque y Saurí. La actuación se ha desarrollado a lo largo de cuatro kilómetros y ha consistido en la adecuación del cauce, la retirada de elementos obstructivos -rocas o escombros, por ejemplo- u en la ampliación en algunos de sus puntos. ¿Qué queda por hacer? Según explica la entidad en un comunicado, de aquí a junio, se actuará para adecuar y perfilar los taludes en la parte alta del barranco y regularizar el lecho del mismo.

En el entorno de Torrent, la CHJ ya ha finalizado los trabajos en la antigua cantera para que este espacio se pueda usar como zona de almacenamiento controlado de agua, de manera natural, como ya ocurrió el 29-O. Como publicó Levante-EMV, el barranco de l’Horteta discurre junto a su ladera. Esta rambla tiene su origen aguas arriba en los barrancos de Cortixelles y las Cabezas, ambos en el entorno de Godelleta y Turís, donde aquel día cayeron más de 600 litros en apenas 24 horas en distintos puntos. Ese almacenamiento evitó que el barranco de l’Horteta, que arrasó a su paso vidas y bienes en la barriada del Mas del Jutge y el Pantano, aportara más agua cuando confluyó con el barranco del Poyo, a la altura de la calle Maestro Fortea de Torrent.

Reconstrucción en Gallego

La dana arrasó con gran parte del cauce del tramo del barranco de Gallego entre las localidades de Chiva y Torrent y, por tant, la CHJ consideraba "prioritario" intervenir en este punto, el mismo donde comenzó el desbordamiento en la fatídica tarde del 29-O. El cauce estaba completamente aterrado y sin una sección definida. Los trabajos se han centrado en excavar y reconstruir el canal y construir taludes en ambos márgenes. En total se han extraído casi 20.000 metros cúbicos de material.

Barranco del Gallego por Quart de Poblet pocos meses después del 29-O. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

El Pozalet

Por último, los trabajos en el barranco del Pozalet han consistido en adecuar, limpiar y reforzar el tramo del cauce a su paso por Loriguilla, otro de los puntos críticos del 29-O, unos trabajos que ya han finalizado. En este punto, queda pendiente una actuación complementaria por parte del Ayuntamiento.

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En esta zona, se han recuperado también las balsas de laminación a la altura del polígono de La Reva en Riba-roja de Túria. Sin embargo, el objetivo en este tramo es aumentar la capacidad de las balsas hasta los 45.000 metros de capacidad, así como recuperar sus sistemas de evacuación