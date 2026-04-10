La Generalitat rechaza celebrar en les Arts los festivales que superen los límites de ruido

Coto a la celebración de eventos en la Ciutat de les Arts i les Ciències. La Generalitat Valenciana ha rechazado que se puedan celebrar en este espacio que es de su competencia aquellos eventos que no cumplan con el "límite de contaminación acústica que establece el Ayuntamiento de València", algo que dificulta sobremanera que se puedan desarrollar los festivales de música que están previstos para los próximos meses en el entorno de este recinto.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico que la Generalitat "va a cumplir" la sentencia judicial que da la razón a los vecinos en contra de los festivales de música por incumplir las normativas sobre el ruido. Ante ello, ha indicado que la Administración autonómica va a continuar celebrando otro tipo de eventos, pero serán aquellos que "cumplan con el límite de contaminación acústica que establece el Ayuntamiento de València".

"Estamos orgullosos de toda la actividad que se desarrolla en la Ciutat de les Arts i les Ciències, pero esto hay que conciliarlo con el respeto a los vecinos y la normativa sobre contaminación acústica que tiene el Ayuntamiento de València", ha indicado Barrachina a preguntas de los medios de comunicación. En el horizonte están la organización de festivales como Les Arts o el Big Sound que deberían buscar otra ubicación, algo que, ha admitido Barrachina, no ha hecho el Consell.

El también conseller de Agricultura ha defendido que para "armonizar el uso y disfrute" del entorno con el respeto a los vecinos, la Generalitat "va a establecer requisitos indispensables que deben cumplir todos los eventos para no causar molestias". También ha señalado la necesidad de "tomar medidas correctoras", sin especificar cuáles ni en qué sentido, si serían una opción para mitigar el ruido o si la solución pasa por desechar los eventos que superen los umbrales y buscar otra ubicación.

Noticias relacionadas

¿Se trasladarán los festivales de València?

Sobre un posible traslado de los festivales que están programados para este espacio y de los que ya se han vendido más de 80.000 entradas, Barrachina ha asegurado que en el Consell no se ha buscado un espacio alternativo, pero sí que ha mostrado la disposición del Ejecutivo autonómico de reunirse con los promotores, como estos mismos han reclamado, reivindicando que "este Consell se reúne con todo el mundo".