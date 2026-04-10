La Generalitat rechaza la petición del Gobierno central y varios ayuntamientos de limitar los alquileres

El Consell no aplicará la ley de Vivienda que permite establecer topes a los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas. No es ninguna novedad, puesto que la posibilidad la tenía desde el inicio de legislatura y en todo momento la ha desdeñado, pero el asunto ha vuelto a la actualidad con una nueva petición del Gobierno central, en concreto la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de ayuntamientos como el de la Pobla de Farnals, Burjassot y Alaquàs, una exigencia que, sin embargo, sí ha encontrado tope en la Generalitat.

El Ejecutivo autonómico ha rechazado este viernes aplicar cualquier tipo de limitación vía ley a los precios del alquiler. La respuesta la ha verbalizado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha dado la contestación tanto de la manera larga como la corta. La segunda es directa: "No", una concreción que ha llegado después de asegurar que es "falso que los topes generen una rebaja de los precios", sino ha indicado que es al revés, porque "elimina la oferta".

En el cruce de las curvas de la oferta y la demanda es donde el conseller ha demostrado que le "apasiona la economía" y ha culpado directamente al Gobierno central y a la izquierda del Botànic de reducir la ofera por no construir vivienda pública en los ocho años de gobierno y por "perseguir la promoción privada", a lo que ha sumado la "permisividad con la okupación". Ese cóctel es lo que, según el dirigente del PPCV, ha provocado un aumento del 53 % del precio desde 2018.

El responsable del Gobierno valenciano de atender la rueda de prensa posterior al pleno se ha empleado a fondo en contradecir las reclamaciones de la ministra de Vivienda y de los ayuntamientos dirigidos por el PSPV. "Todo lo que cuenten de que topando precios se consigue el acceso a la vivienda es falso", ha remarcado el conseller de Agricultura reivindicando la política de su Consell que hace "lo contrario" e instando a los socialistas a modificar su rumbo: "O abandonan ese camino o el precio de la vivienda será de lujo".

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El rechazo explícito del Consell llega después de la presión de tres ayuntamientos y de la propia ministra de Vivienda. “Congelar los alquileres funciona. Está comprobado”, ha escrito Isabel Rodríguez en X, tras el anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs de pedir la declaración de zona tensionada, a lo que ha añadido que la Generalitat "no puede mirar más hacia otro lado ante un mercado que engulle los ingresos de las familias valencianas".