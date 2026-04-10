Los ingenieros de caminos urgen a rescatar ocho obras civiles valencianas

El Colegio de Ingenieros de Caminos reivindica una mayor atención, a través de "obras de rehabilitación parcial o total, señalización o difusión pública" para un total de 102 obras públicas en toda España. Ocho de ellas se encuentran en la Comunitat Valenciana. Un patrimonio fundamental para conocer la historia de las infraestructuras que los ingenieros de caminos han recopilado en el II Catálogo de actuaciones en el patrimonio de las Obras Públicas, presentado hoy en el II Congreso de patrimonio de la obra pública y la ingeniería civil que se celebra desde el martes y hasta mañana viernes en Castelló, València y Alicante.

Para las 102 obras públicas recopiladas en el II Catálogo de actuaciones, y las ocho valencianas, los ingenieros de caminos proponen "actuaciones detalladas con el objetivo preservar el valioso patrimonio ingenieril y activar la actividad económica a través del turismo, especialmente en zonas despobladas". En la Comunitat Valenciana, la demarcación del Colegio de Ingenieros ha elegido ocho actuaciones a recuperar o rescatar del olvido en Castelló, València y Alicante.

Congreso del Colegio de Ingenieros de Caminos. / Kike Taberner

En el caso de la provincia castellonense, los ingenieros reivindican la recuperación de la Vía Augusta, que afecta a numerosos municipios desde Girona a Cádiz. Pero que en Castelló tiene aún en pie "l'arc de Cabanes" (la Plana Alta). Los ingenieros de caminos recomiendan para toda la vía Augusta como "la cuestión más urgente completar el mapeo de su trazado a escala regional y local de las redes, o al menos de los corredores probables". En la Comunitat Valenciana la Vía Augusta atraviesa 280 kilómetros desde el río Sénia (Baix Maestrat) a la Font de la Figuera (la Costera). Y otros 170 kilómetros continuaban por el valle del Vinalopó hasta Cartagena. "En tierras valencianas se han encontrado 24 miliarios (los 'puntos kilométricos' romanos, construidos en cilindros de granito que informaban del "miliapassum" o milla romana que equivalía a 1.418 metros), 19 de ellos entre Traiguera y Castelló", según recuerdan los autores en la ficha de la Vía Augusta del Catálogo. La Generalitat presentó el 25 de mayo de 2010 el último Plan director de recuperación de la Vía Augusta en la C. Valenciana, que apenas tuvo éxito, por falta de presupuesto.

Ficha de la Vía Augusta para la provincia de castelló, incluida en el catálogo del Colegio de Ingenieros. / II Catálogo de actuaciones en el patrimonio de las Obras Públicas.

La provincia de València es la que más propuestas de actuaciones incluye el en el catálogo. Una es la Central Hidroeléctrica de Castielfabib (el Rincón de Ademúz) donde "se precisa una intervención de emergencia para su consolidación estructural, priorizando la estabilización de los muros y la reposición temporal de la cubierta colapsada". El edificio se construyó para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Ebrón, que se remonta a 1904. Actualmente solo se conserva, como recoge el catálogo, "el almacén original (el edificio principal se demolió en 1986), el canal con su acueducto, el partidor y parte de la tubería original".

En Sagunt (el Camp de Morvedre), los ingenieros reclaman más atención para el pantalán del puerto. Reivindican una "intervención integral de consolidación y puesta en valor, orientada a su rehabilitación como pasarela cultural y mirador patrimonial, preservando su trazado y su valor simbólico como emblema de la identidad industrial saguntina", construida entre 1975 y 1977 por la Compañía Minera de Serra Menera para descargar mineral. Está "sin uso y en mal estado", diagnostican los ingenieros de caminos.

Para la comarca de l'Horta, también se reivindica un "proceso de recuperación que atienda al conjunto del sistema de azudes riego tradicional de la huerta en València, Manises, Quart de Poblet, Paterna y Moncada". Un patrimonio hidráulico que se declaró bien de interés cultural (BIC) en 2004 para apuntalar la designación del Tribunal de las Aguas como bien de interés cultural inmaterial de la humanidad en noviembre de 2009. A pesar del tiempo transcurrido y su declaración como BIC en 2004, "los azudes no han sido objeto todavía ni del correspondiente plan especial de actuaciones, ni de actuaciones singularizadas de protección, valorización y recuperación", señalan los ingenieros en el catálogo. La dana del 29 de octubre, añaden, "no causó daños estructurales, pero sí acentuó la degradación del paisaje cultural de su entorno".

Faro de Tabarca / JOSE ALEIXANDRE

Y en València ciudad, se reivindica la protección de los Docks comerciales del Puerto, "el primer edificio portuario construido con estructura de hormigón armado en España" proyectada por el arquitecto Víctor Gosálvez . "El edificio de los Docks del Puerto de València se conserva en un estado de deterioro avanzado, fruto de años de abandono y de intervenciones poco respetuosas con su valor histórico", diagnostican los ingenieros en el catálogo. Igualmente, en el viejo cauce del río Turia, los especialistas señalan que "aunque el estado actual del encauzamiento es bueno, una serie de intervenciones poco respetuosas han incorporado elementos intrusivos inadecuados que han afectado seriamente a este conjunto patrimonial, como la cubrición de parte de los 'paredones' por los terraplenes de los accesos peatonales" Por ello, recomiendan "actuar de manera integrada, incluyendo el Frontón de lo Rat Penat o los ejemplos de antigua señalización vial grabada en piedra". Respecto al entorno, "si bien ha sido recientemente restaurado, es un espacio urbano desordenado y degradado que debe ser adecuadamente acondicionado".

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Por último, en Alicante, los ingenieros reivindican una "operación de rehabilitación y refuerzo generalizada del conjunto del puente de San Jorge, Alcoi (l'Alcoià), obra de los ingenieros de caminos Vicente Redón y Carmelo Monzón, que colaboraron con el arquitecto Víctor Eusa, para construir este puente de hormigón armado entre 1925 y 1931. Para el faro de la isla de Tabarca, (Alicante), los ingenieros de caminos plantean "una rehabilitación integral y adaptativa del edificio, que permita compatibilizar su función técnica con usos culturales, científicos y divulgativos" para este edificio construido a partir del Plan general de alumbrado marítimo de 1847. "El primer fue proyectado en Tabarca] por el ingeniero Agustín Elcoro en el año 1850".