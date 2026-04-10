Tribunales
La jueza de la dana dejará de transcribir declaraciones ante el recorte de refuerzos de la Conselleria
La jueza Nuria Ruiz Tobarra considera que supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción"
La jueza de la dana ha ordenado dejar de transcribir las declaraciones de los testigos ante el anuncio de la Conselleria de Justicia de no prorrogar los puestos de refuerzo que, en el caso de los juzgados de Catarroja, afecta a cuatro de las cinco plazas que había.
La magistrada sostiene que esta supresión, que se materializará a final de junio, supondrá "inevitablemente una gran dilación en la instrucción teniendo en cuenta que la letrada de la administración de justicia (LAJ) y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo".
En el auto notificado este viernes a las partes, la instructora Nuri Ruiz Tobarra recuerda que en la causa de la dana "resta por practicar un importante número de declaraciones testificales": en total, 109 declaraciones. Ello sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, que suman unos 50, y cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que realiza la LAJ.
Además, sostiene que el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja necesita "compartir la sala de vistas" con el resto de juzgados. En ese sentido, sostiene que los equipos de grabación y el número de salas de la sede del partido judicial "son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como" la de la dana. "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", asegura.
La Conselleria de Justicia ha decidido no prorrogar 200 puestos de refuerzo de los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal de la Comunitat Valenciana que vencen el próximo 30 de junio. Y entre los juzgados afectados se encuentran los de Catarroja, donde se suprimirán cuatro plazas y se dejará solo un puesto de refuerzo, precisamente la sede donde se investiga la gestión de la dana y el fallecimiento de 230 víctimas mortales a causa de la catástrofe.
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