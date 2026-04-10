Previsión meteorológica
Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
Las temperaturas caerán cerca de 10 grados y se esperan precipitaciones generalizadas en la jornada del domingo
El giro radical en la meteorología, anunciado desde hace ya días, llegará finalmente en la jornada del sábado. La Comunitat Valenciana pasará de un clima casi veraniego a otro más invernal con todo tipo de fenómenos meteorológicos: del polvo en suspensión, a la caída de temperaturas de 10 grados y la llegada de las lluvias, que se esperan generalizadas este domingo. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "el descenso térmico, el cielo cubierto y las precipitaciones del domingo nos recordarán que aún estamos al principio de la primavera".
El primer elemento en aparecer será el polvo en suspensión, proveniente del norte de África. De hecho, el cielo blanquecino que se observa desde los satélites denota que el polvo en suspensión está en camino. Su concentración en el aire irá en aumento desde la próxima madrugada y hasta la del domingo, que entrará desde el Mediterráneo.
Desde Emergencias de la Generalitat, alertan que esta situación "no solo reduce la visibilidad, también empeora la calidad del aire". Las autoridades piden especial atención a los asmáticos o a las personas con problemas respiratorios. Para ello, la recomendación es "ponerse la mascarilla y cerrar las ventanas de casa".
Caída de las temperaturas
El segundo factor será la caída del mercurio. Esta empezará el sábado con máximas en descenso ligero, según la Aemet, que serán ligeras en el litoral de Castellón y notables en el interior sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante. En estas zonas, los termómetros caerán hasta los 20 grados, después de un viernes con prácticamente 25 grados en toda la autonomía valenciana.
El gran descenso llegará el domingo, día para el que la Aemet prevé "temperaturas en descenso localmente extraordinarias en el interior de la mitad norte". En estas comarcas, las máximas no superarán los 15 grados y serán, por ejemplo, de ocho grados en la comarca dels Ports. En el litoral, por su parte, el mercurio no superará los 20 grados, con valores que se moverán entre los 17 y los 19 grados. Las mínimas caerán hasta los cinco grados en el interior y se acercarán a los 10 en la costa.
¿Y la lluvia?
La caída de las temperaturas irá acompañada de un frente que dejará precipitaciones, en principio débiles, en la tarde del sábado y durante todo el domingo. El sábado, la Aemet augura "precipitaciones débiles en el interior" que llegarán al litoral norte de Alicante "al final del día". Unas lluvias que "pueden ir acompañadas de barro".
El domingo, sin embargo, las precipitaciones serán "generalizadas" durante todo el día, aunque "tenderán a remitir en la mitad norte en las últimas horas". De hecho, hasta las 18 horas del domingo, la probabilidad de lluvia es del 100 %, según la Aemet, en toda la Comunitat Valenciana.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo