Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias

El giro radical en la meteorología, anunciado desde hace ya días, llegará finalmente en la jornada del sábado. La Comunitat Valenciana pasará de un clima casi veraniego a otro más invernal con todo tipo de fenómenos meteorológicos: del polvo en suspensión, a la caída de temperaturas de 10 grados y la llegada de las lluvias, que se esperan generalizadas este domingo. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "el descenso térmico, el cielo cubierto y las precipitaciones del domingo nos recordarán que aún estamos al principio de la primavera".

El primer elemento en aparecer será el polvo en suspensión, proveniente del norte de África. De hecho, el cielo blanquecino que se observa desde los satélites denota que el polvo en suspensión está en camino. Su concentración en el aire irá en aumento desde la próxima madrugada y hasta la del domingo, que entrará desde el Mediterráneo.

Desde Emergencias de la Generalitat, alertan que esta situación "no solo reduce la visibilidad, también empeora la calidad del aire". Las autoridades piden especial atención a los asmáticos o a las personas con problemas respiratorios. Para ello, la recomendación es "ponerse la mascarilla y cerrar las ventanas de casa".

ALICANTE. ALERGIAS GRAMINEAS PRIMAVERA / PILAR CORTES

Caída de las temperaturas

El segundo factor será la caída del mercurio. Esta empezará el sábado con máximas en descenso ligero, según la Aemet, que serán ligeras en el litoral de Castellón y notables en el interior sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante. En estas zonas, los termómetros caerán hasta los 20 grados, después de un viernes con prácticamente 25 grados en toda la autonomía valenciana.

Máximas y mínimas previstas por la Aemet para este domingo. / Aemet

El gran descenso llegará el domingo, día para el que la Aemet prevé "temperaturas en descenso localmente extraordinarias en el interior de la mitad norte". En estas comarcas, las máximas no superarán los 15 grados y serán, por ejemplo, de ocho grados en la comarca dels Ports. En el litoral, por su parte, el mercurio no superará los 20 grados, con valores que se moverán entre los 17 y los 19 grados. Las mínimas caerán hasta los cinco grados en el interior y se acercarán a los 10 en la costa.

¿Y la lluvia?

La caída de las temperaturas irá acompañada de un frente que dejará precipitaciones, en principio débiles, en la tarde del sábado y durante todo el domingo. El sábado, la Aemet augura "precipitaciones débiles en el interior" que llegarán al litoral norte de Alicante "al final del día". Unas lluvias que "pueden ir acompañadas de barro".

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Probabilidad de lluvia el domingo desde las 12 a las 18 horas en la Comunitat Valenciana. / Aemet

El domingo, sin embargo, las precipitaciones serán "generalizadas" durante todo el día, aunque "tenderán a remitir en la mitad norte en las últimas horas". De hecho, hasta las 18 horas del domingo, la probabilidad de lluvia es del 100 %, según la Aemet, en toda la Comunitat Valenciana.