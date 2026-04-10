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Marzà 'frena' a los Verdes europeos con la paella

Marzà rechaza la paella de marisco en un vídeo de los Verdes europeos

Marzà rechaza la paella de marisco en un vídeo de los Verdes europeos / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El grupo que conforman los Verdes y la Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha querido dar a conocer este viernes a través de sus redes sociales a uno de sus integrantes: Vicent Marzà. El dirigente de Compromís ha sido el protagonista del vídeo de 'Green/EFA' en Instagram en el que el exconseller de Educación cuenta su procedencia, cómo entró en política, sus inicios como maestro, las conversaciones con su padre, la importancia de la figura de su madre o la pasión por el ciclismo.

Sin embargo, el tono amable de la entrevista tiene un único punto en el que el propio eurodiputado frena en seco y reclama parar. Se trata, cómo no, de la paella y cuando hablan de si esta ha de llevar marisco. "Eh, no, escucha, suficiente", responde entre carcajadas Marzà que pone en esta receta un límite a las cuestiones que se plantean en su grupo en Bruselas.

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