Mazón recurre ante la Audiencia para personarse en la causa de la dana o que se anulen las diligencias contra él

Como era de esperar, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recurrido la decisión de la jueza de la dana de denegarle la personación en la causa que investiga la gestión de la catástrofe. El letrado del exjefe del Consell, Ignacio Gally, ha impugnado el auto de la instructora ante la Audiencia Provincial para conseguir que Mazón pueda formar parte del procedimiento bajo una figura que se considera como 'preinvestigado', una vez el TSJCV descartó que hubiera indicios para imputarlo. El recurso del extitular del Consell reclama formar parte del procedimiento para poder ejercer su derecho a la defensa. De lo contrario, pide que se anulen las diligencias practicadas hasta la fecha que pueden afectarle.

La instructora Nuria Ruiz Tobarra denegó la pasada semana las pretensiones del extitular del Consell y consideró que la figura de 'preinvestigado' solo "sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado", algo que ya quedó descartado por el alto tribunal valenciano. Por ello, sostuvo que "solo podría ser parte el Sr. Mazón, en este momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte". Una decisión que, aunque allana el camino del expresident en la causa porque dificulta un futura imputación, el letrado que le representa ya había anunciado que recurriría.

plantea que el tribunal permita su personación para que pueda ejercitar su derecho a la defensa frente a las diligencias que se llevan practicando desde hace más de un año, o en su defecto, que se anulen todas esas diligencias que afectan o han afectado al señor Mazón, lo que supondría de facto rechazar la personación porque ya recibiría la consideración de mero testigo al que no puede afectar la causa.

Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

En cualquier caso, lo que puede conseguir el todavía diputado del PP es tiempo. La Audiencia no es tan diligente en la resolución de recursos, por lo que el movimiento puede demorar su comparecencia ante la magistrada, que ya había acordado su declaración como testigo pero todavía sin fecha. Pero además, si la Audiencia acepta la personación con esta figura de 'preinvestigado', la magistrada tendría que dar acceso de todo el sumario a la defensa de Mazón, y con ello un tiempo prudencial para analizarla.

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