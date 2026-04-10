Vaivén
Nueva boda en Levante-EMV
El redactor de Levante-EMV Abraham Pérez Coronado ha contraído matrimonio con su pareja, el también periodista Toni Gómez Valenzuela, este viernes por la mañana en los jardines de Monforte de València. La pareja consolida así su amor que llevan cultivando cada día desde hace más de 10 años. El oficiante de la ceremonia ha sido el concejal de Compromís, Pere Fuset, que ha querido ser el encargado de casar a la feliz pareja. Ellos han estado rodeados por sus familiares y amigos cercanos. Aunque tengan una ceremonia oficiosa a finales de mes, todos ellos no han querido perderse la boda oficial.
Los novios, vestidos con colores muy primaverales -uno de verde y uno de azul-, han aportado un toque de modernidad a su atuendo, con sendos pares de bambas blancas, como ya había adelantado Abraham este jueves en la redacción del periódico. El concejal de Compromís también ha llevado este tipo de calzado, por pura casualidad. Ahora les toca esperar unos días para hacer una celebración por todo lo alto; pero, desde hoy, son ya marido y marido.
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