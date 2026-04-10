Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPrecio habitación ValenciaAbonos MestallaOrmuzError gramatical lonaRenta: deducción músicaRenta 2025Festivo Valencia
instagramlinkedin

Una película sobre la dana en Valencia: Estos son los actores que podrían interpretar a Carlos Mazón

Enrique Arce ha rechazado el papel y reabre el casting: estos son algunos perfiles que encajarían con el expresidente de la Generalitat por cierto parecido o rasgos comunes.

¿Qué actor interpretará a Mazón en la película que se va a rodar sobre la dana de Valencia?

¿Qué actor interpretará a Mazón en la película que se va a rodar sobre la dana de Valencia? / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

Una película sobre la dana en Valencia ya está en marcha, según anunció el actor Enrique Arce. El intérprete, conocido internacionalmente por su papel de Arturito en "La casa de papel", fue tanteado para interpretar a Carlos Mazón, pero finalmente ha rechazado la propuesta, tal y como explicó él mismo.

Su negativa ha abierto el debate sobre quién podría asumir el papel en una historia tan reciente y sensible. A partir de criterios como el parecido físico, la edad y la capacidad interpretativa, estos son algunos de los actores que mejor encajarían.

Hay que tener en cuenta que en cine este tipo de papeles se terminan de construir mucho con peinado, maquillaje y gestualidad más que con parecido exacto.

  • Brays Efe: aunque más joven que el expresidente de la Generalitat, presenta ciertos rasgos faciales y una fisonomía que encajarían con el personaje.
Brays Efe

Brays Efe / INFORMACIÓN

  • Javier Gutiérrez: con una peluca para equilibrarles en masa capilar podría ser un candidato ideal. Hasta el timbre de voz le encajaría.
Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez / INFORMACIÓN

  • Javier Bódalo: sería un tapado en casi todas las quinielas, pero ojo al aire que se le da. La caracterización no tendría demasiado trabajo.
Javier Bódalo

Javier Bódalo / INFORMACIÓN

  • Fernando Andina: es objetivamente bastante más guapo que Mazón, pero comparte ese aire de figura pública y cierta gestualidad.
Fernando Andina

Fernando Andina / INFORMACIÓN

  • Roberto Enríquez: es un actor camaleónico que seguro que luciría bien las aristas del personaje real.
Roberto Enríquez

Roberto Enríquez / INFORMACIÓN

  • Álvaro Morte: viene de hacer magistralmente a un político de altura como Adolfo Suárez, así que "El Profesor" no tendría problema alguno en bajar escalones para meterse en la piel de Mazón.
Álvaro Morte

Álvaro Morte / INFORMACIÓN

  • Tristán Ulloa: versátil y con experiencia en registros complejos, a este actor te lo crees siempre, algo que no comparte con el personaje al que debería interpretar.
Tristán Ulloa

Tristán Ulloa / INFORMACIÓN

  • Octavi Pujades: no se parece en absoluto, es cierto, pero da bien como político y con una caracterización adecuada podría sorprender a muchos.
Octavi Pujades

Octavi Pujades / INFORMACIÓN

Opciones internacionales

Si la producción optara por una proyección más global, también hay estrellas internacionales que podrían adaptarse:

  • Clive Owen: salvando las distancias, comparte estructura facial. Entiéndase: estructura.
Clive Owen

Clive Owen / INFORMACIÓN

  • Jack Black: comparte un aire con Mazón... y que también es cantante.

Noticias relacionadas

Jack Black

Jack Black / INFORMACIÓN

¿Cuál de todos crees tú que haría mejor de Mazón? Tienes abajo los comentarios para dar tu opinión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
  2. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  3. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  4. La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
  5. Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
  6. ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

La Diputación busca aprovechar el tráfico de turistas que llega a València

La Diputación busca aprovechar el tráfico de turistas que llega a València

Una película sobre la dana en Valencia: Estos son los actores que podrían interpretar a Carlos Mazón

Una película sobre la dana en Valencia: Estos son los actores que podrían interpretar a Carlos Mazón

Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias

Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias

Marzà 'frena' a los Verdes europeos con la paella

Marzà 'frena' a los Verdes europeos con la paella

El Consell se opone a "la imposición" del Gobierno central de acoger a 1.900 menores migrantes más

El Consell se opone a "la imposición" del Gobierno central de acoger a 1.900 menores migrantes más

La Generalitat cierra la puerta a la petición de limitar los alquileres de varios ayuntamientos

La Generalitat cierra la puerta a la petición de limitar los alquileres de varios ayuntamientos

La jueza de la dana dejará de transcribir declaraciones ante el recorte de personal de la Conselleria de Justicia

La jueza de la dana dejará de transcribir declaraciones ante el recorte de personal de la Conselleria de Justicia

La Generalitat rechaza celebrar en les Arts los festivales que superen los límites de ruido

La Generalitat rechaza celebrar en les Arts los festivales que superen los límites de ruido
Tracking Pixel Contents